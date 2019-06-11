Дубль №2: Клімкін знову просить ВР про відставку
Вівторок, 11 червня 2019, 20:22
Міністр закордонних справ Павло Клімкін просить народних депутатів підтримати його прохання про відставку.
Про це він написав у вівторок у Twitter.
Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р.
"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - зазначив Клімкін.
Нагадаємо:
- 17 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку. Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.
- 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення Клімкіна.
- Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".
- 11 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.
Українська правда