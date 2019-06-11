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Дубль №2: Клімкін знову просить ВР про відставку

Вівторок, 11 червня 2019, 20:22

Міністр закордонних справ Павло Клімкін просить народних депутатів підтримати його прохання про відставку.

Про це він написав у вівторок у Twitter.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - зазначив Клімкін.

Нагадаємо:

  • 17 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку. Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.
  • 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення Клімкіна.
  • Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".
  • 11 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.

Українська правда
Теми: КлімкінВерховна Рада
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