Дубль №2: Клімкін знову просить ВР про відставку

Міністр закордонних справ Павло Клімкін просить народних депутатів підтримати його прохання про відставку.

Про це він написав у вівторок у Twitter.

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р.

"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь", - зазначив Клімкін.

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