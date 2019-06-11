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Дубль №2: Климкин снова просит ВР об отставке

Вторник, 11 июня 2019, 20:22

Министр иностранных дел Павел Климкин просит народных депутатов поддержать его просьбу об отставке.

Об этом он написал во вторник в Twitter.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - отметил Климкин.

Напомним:

  • 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
  • 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина.
  • Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
  • 11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко. 

Украинская правда
Темы: КлимкинВерховная Рада
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