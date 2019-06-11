Дубль №2: Климкин снова просит ВР об отставке
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Вторник, 11 июня 2019, 20:22
Министр иностранных дел Павел Климкин просит народных депутатов поддержать его просьбу об отставке.
Об этом он написал во вторник в Twitter.
Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р.
"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - отметил Климкин.
Напомним:
- 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
- 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина.
- Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
- 11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.
Украинская правда
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