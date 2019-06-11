Дубль №2: Климкин снова просит ВР об отставке

Министр иностранных дел Павел Климкин просит народных депутатов поддержать его просьбу об отставке.

Об этом он написал во вторник в Twitter.

Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 11 червня 2019 р.

"Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. Как говорится, спасибо. Заранее", - отметил Климкин.

Напомним: