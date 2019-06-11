Під будівлею ГПУ відновили напис про вбивство Гандзюк

Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" відновили залишений напередодні напис біля будівлі Генпрокуратури, який був стертий.

Про це вони повідомили у Facebook.

"Знову відновили знищений Генпрокуратурою надпис. Генпрокурор та його підлеглі будуть бачити це питання до самісінької відставки", - йдеться в повідомленні.

Надпис «Вимагаємо вироків замовникам Каті» на асфальті під ГПУ знищили вже вдруге. Але активісти повернулися і нанесли нове послання. Цього разу надпис створювали тільки дівчата pic.twitter.com/1kgI62yJyQ — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 11 червня 2019 р.

"Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?", - написано на асфальті перед ГПУ.

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