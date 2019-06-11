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Під будівлею ГПУ відновили напис про вбивство Гандзюк

Вівторок, 11 червня 2019, 22:36

Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" відновили залишений напередодні напис біля будівлі Генпрокуратури, який був стертий.

Про це вони повідомили у Facebook.

"Знову відновили знищений Генпрокуратурою надпис. Генпрокурор та його підлеглі будуть бачити це питання до самісінької відставки", - йдеться в повідомленні.

"Де вироки: Рищук, Гордєєв, Мангер?", - написано на асфальті перед ГПУ.

Нагадаємо:

  • 10 червня близько сотні активістів зібралися під Генпрокуратурою з вимогою оголосити підозри замовникам вбивства Катерини Гандзюк.
  • 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тис. грн на покриття судових витрат.
  • Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
  • 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
  • У травні поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

"Українська правда" у Threads

Теми: напад на ГандзюкГенпрокуратура
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