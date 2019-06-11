Под зданием ГПУ возобновили надпись об убийстве Гандзюк

298 просмотров
Вторник, 11 июня 2019, 22:36

Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" возобновили оставленную накануне надпись у здания Генпрокуратуры, которая была стерта.

Об этом они сообщили в Facebook.

"Опять восстановили уничтоженную Генпрокуратурой надпись. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть это вопрос до самой отставки", - говорится в сообщении.

"Где приговоры: Рищук, Гордеев, Мангер?", - написано на асфальте перед ГПУ.

Напомним:

  • 10 июня около сотни активистов собрались под Генпрокуратурой с требованием объявить подозрения заказчикам убийства Екатерины Гандзюк.
  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Решение суда зачитали на заседании 6 июня.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука - на 6 лет тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тыс. грн на покрытие судебных издержек.
  • Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
  • В мае полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Митинг под ГПУ: активисты требуют объявить подозрения заказчикам убийства Гандзюк 10 июня 2019, 09:41
Задержание машины с активистами: полиция открыла производство из-за оружия в авто 7 июня 2019, 01:17
"Спектакль": Отец Гандзюк прокомментировал приговор исполнителям убийства 7 июня 2019, 00:44
Все новости
Главные новости
Главный разведчик Зеленского: медаль ФСБ, концерты "Квартала" и миллионные подарки
"Страна изменила риторику": Денисова предложила Москальковой объединить усилия
Роспуск Рады: Конституционный Суд завершил публичное слушание дела
За выборы и контрабанду: Зеленский уволил несколько служащих СБУ
Все новости
здоровье

Волосы выпадают! Почему и что с этим делать?

семья

5 простых способов сделать любой брак лучшим

мнение

Почему обед лучше приготовить дома

Поиск по сайту
Архив
Весь архів