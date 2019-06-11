Под зданием ГПУ возобновили надпись об убийстве Гандзюк

Активисты сообщества "Кто заказал Катю Гандзюк?" возобновили оставленную накануне надпись у здания Генпрокуратуры, которая была стерта.

Об этом они сообщили в Facebook.

"Опять восстановили уничтоженную Генпрокуратурой надпись. Генпрокурор и его подчиненные будут видеть это вопрос до самой отставки", - говорится в сообщении.

"Где приговоры: Рищук, Гордеев, Мангер?", - написано на асфальте перед ГПУ.

Напомним: