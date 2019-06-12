Вакарчук виступає за "якнайшвидше" проведення виборів до Ради

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Середа, 12 червня 2019, 05:40

Лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук заявив, що його політсила виконає будь-яке рішення Конституційного суду щодо указу президента Зеленського про розпуск Верховної Ради, але вважає, що "сьогоднішній парламент - це стара політика, яка повинна якнайшвидше відійти в минуле".

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос".

"Після квітневих виборів стара Верховна Рада перестала бути місцем, що виражає волю народу України. Стара Верховна Рада - це старі правила, це кнопкодавство, це прогули. А головне - це робота на інтереси олігархів. Стара Верховна Рада перетворилась на суміш приватних армій. Це треба змінити", - підкреслив Вакарчук.

За його словами, ще три місяці діяльності Ради нинішнього скликання - це  "ще три місяці життя за старими правилами".

"Так не має бути. Верховна Рада має бути змінена прямо зараз. Змінимо Верховну Раду - змінимо життя кожного українця", - сказав він.

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ПереЗЕвантаження. Як Зеленський розпускає Раду

Нагадаємо:

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.

  • Увечері 11 червня Конституційний Суд завершив розгляд справи про розпуск Верховної Ради на відкритій частині пленарного засідання.

Українська правда

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Теми: Вакарчук Голос Верховна Рада


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