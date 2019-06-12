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Вакарчук выступает за "скорейшее" проведение выборов в Раду

Среда, 12 июня 2019, 05:40
Вакарчук выступает за скорейшее проведение выборов в Раду

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политсила выполнит любое решение Конституционного суда относительно указа президента Зеленского о роспуске Верховной Рады, но считает, что "сегодняшний парламент - это старая политика, которая должна как можно быстрее отойти в прошлое".

Об этом сообщает пресс-служба партии "Голос".

"После апрельских выборов старая Верховная Рада перестала быть местом, которое выражает волю народа Украины. Старая Верховная Рада - это старые правила, это кнопкодавство, это прогулы. А главное - это работа на интересы олигархов. Старая Верховная Рада превратилась в смесь частных армий. Это надо изменить", - подчеркнул Вакарчук.

По его словам, еще три месяца деятельности Рады нынешнего созыва - это "еще три месяца жизни по старым правилам".

"Так не должно быть. Верховная Рада должна быть изменена прямо сейчас. Изменим Верховную Раду - изменим жизнь каждого украинца", - сказал он.

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ПереЗЕгрузка. Как Зеленский распускает Раду

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • Вечером 11 июня Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

Украинская правда
Темы: ВакарчукГолосВерховная Рада
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