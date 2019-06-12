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Роспуск Рады: у Зеленского намекнули, на что обратить внимание судьям КС

Среда, 12 июня 2019, 15:01

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук надеется, что Конституционный суд примет к сведению запрос народа на изменения при вынесении решения относительно конституционности роспуска Верховной Рады 8 созыва.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, точно ли состоятся 21 июля парламентские выборы, учитывая рассмотрение вопроса в КС.

"Несмотря на то, что справедливость и судебные решения в Украине – это часто не одно и то же, мы искренне верим, что КС при вынесении решения будет руководствоваться исключительно законом, понятиями справедливости и верховенства права", – сказал Стефанчук.

"Как юрист я прекрасно понимаю, что несовершенство украинского законодательства позволяет делать что угодно. Но в государстве есть мега-запрос на изменение и перезагрузку политической системы", – отметил он.

"Можно прятаться за юридическими нормами, можно убегать от сути вопроса, можно прикрываться судейскими мантиями, но надо понять: верховенство права, то есть воля народа, должно быть в основе любого решения" – добавил Стефанчук. 

"Потому я верю, что КС хватит мужества учесть все обстоятельства и не заниматься вещами, которые извратят понимание справедливости. Это решение будет очень важно", – подытожил представитель президента в Раде.

Он подчеркунл: "Мы в силе нашей юридической позиции уверены".

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Напомним:

  • 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
  • Далее суд должен принять решение в закрытом заседании

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Темы: КСроспуск РадыЗеленский
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