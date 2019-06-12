Роспуск Рады: у Зеленского намекнули, на что обратить внимание судьям КС

4409 просмотров
Среда, 12 июня 2019, 15:01

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук надеется, что Конституционный суд примет к сведению запрос народа на изменения при вынесении решения относительно конституционности роспуска Верховной Рады 8 созыва.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", отвечая на вопрос, точно ли состоятся 21 июля парламентские выборы, учитывая рассмотрение вопроса в КС.

"Несмотря на то, что справедливость и судебные решения в Украине – это часто не одно и то же, мы искренне верим, что КС при вынесении решения будет руководствоваться исключительно законом, понятиями справедливости и верховенства права", – сказал Стефанчук.

"Как юрист я прекрасно понимаю, что несовершенство украинского законодательства позволяет делать что угодно. Но в государстве есть мега-запрос на изменение и перезагрузку политической системы", – отметил он.

"Можно прятаться за юридическими нормами, можно убегать от сути вопроса, можно прикрываться судейскими мантиями, но надо понять: верховенство права, то есть воля народа, должно быть в основе любого решения" – добавил Стефанчук. 

"Потому я верю, что КС хватит мужества учесть все обстоятельства и не заниматься вещами, которые извратят понимание справедливости. Это решение будет очень важно", – подытожил представитель президента в Раде.

Он подчеркунл: "Мы в силе нашей юридической позиции уверены".

Напомним:

  • 11 июня Конституционный суд провел открытую часть слушаний по иску народных депутатов относительно конституционности указа президента Зеленского от 21 мая о прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении выборов на 21 июля.
  • Далее суд должен принять решение в закрытом заседании

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КС роспуск Рады Зеленский


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал 11 июня 2019, 10:27
Зеленский пришел в КС, который рассматривает его роспуск Рады 11 июня 2019, 10:11
Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд 10 июня 2019, 19:40
Все новости
Главные новости
Луценко: Группу чиновников поймали на взятке в полмиллиона долларов
Акция в Москве: задержали Навального, журналистов, более 200 человек
Представитель Зеленского в Раде: Конституция будет изменена
Кабмин обязал "Нафтогаз" снизить цену газа для населения
Все новости
безопасность

Утопления ребенка: что следует знать, чтобы предотвратить

психология

10 мифов о посттравматическом стрессовом расстройстве

улыбнитесь!

Как это – быть папой? 13 веселых комиксов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів