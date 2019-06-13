Хомчак: Перед призначенням Зеленський спитав мене про Іловайськ

Начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що перед своїм призначенням на посаду мав з президентом Володимиром Зеленським "щиру розмову" про Іловайськ.

Про це він сказав в інтерв'ю BBC News Україна, відповідаючи на питання, чи говорив він з Зеленським про Іловайськ, оскільки на дебатах з Петром Порошенком нинішній глава держави спитав, чому ніхто не покараний за трагедію.

За його словами, президент цікавився деталями тих трагічних подій.

"На першій нашій зустрічі президент в першому ж питанні спитав про Іловайськ. Тому що є багато різних версій. Тому у нас була щира розмова", - сказав Хомчак, зазначивши, що це було до його призначення головнокомандувачем ЗСУ.

"Я думаю, що він мав прийняти рішення, і в голові, напевно, щось не складалося. Адже за п'ять років було багато різної інформації, брехні, вигадок. Тому, напевно, в нормальної людини в голові все це не складається. І я мав про це розмову з президентом", - сказав очільник Генштабу.

Він додав, що не питав Зеленського про враження, але вважає, що оскільки президент призначив його на посаду, то, напевно, в його "голові систематизувався хід тих подій".

Щодо покарань причетних до тих подій, Хомчак зазначив, що йому, як людині, яка брала в Іловайську безпосередню участь, теж хотілося б отримати відповіді, але не однобокі.

"Ви розумієте, у нас однобоко ставлять це питання: хто має відповісти? Але я б поставив перше питання: які б ми зробили висновки з того, що відбулося в Іловайську? Чи зроблені правильні висновки з цих подій? Чому так трапилося, що до подій в Іловайську склалася така обстановка?", - сказав він.

Керівник генштабу наголосив, що єдине, що він може констатувати, так це те, що військовослужбовці ЗСУ, підрозділи МВС, добровольці, які там були, поводили себе героїчно.

За його словами, наразі розслідується кримінальна справа щодо Іловайську і він давав свідчення військовій прокуратурі, а також тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради.

"Я дав свідчення на другий день, як вийшов з Іловайська. Приїхала група слідчих СБУ і військової прокуратури на чолі з Анатолієм Матіосом, які декілька діб у нас вилучали документи, опитували. Це було по-свіжому, коли ніхто ще нічого не придумав і навіть не було часу до кінця осмислити, що сталося", - розповів Хомчак.

"Тому я свідчення дав одразу, розповів все, як є. Другий раз я все розповів на Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради. Там я теж розповів все, що знав. Адже, напевно, про цю операцію я знаю більше всіх", - додав головнокомандуючий.

Він наголосив, що був керівником і бачив ситуацію не на рівні бійця, командира роти чи взводу, а на рівні генерала, який повністю володіє ситуацією, тримав зв'язок із Києвом, спілкувався з підрозділами і приймав рішення.

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