Хомчак: Перед назначением Зеленский спросил меня об Иловайске

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак заявил, что перед своим назначением на должность имел с президентом Владимиром Зеленским "искренний разговор" об Иловайске.

Об этом он сказал в интервью BBC News Украина, отвечая на вопрос, говорил ли он с Зеленским об Иловайске, поскольку на дебатах с Петром Порошенко нынешний глава государства спросил, почему никто не наказан за трагедию.

По его словам, президент интересовался деталями тех трагических событий.

"На первой нашей встречи президент в первом же вопросе спросил об Иловайске. Потому что есть много разных версий. Поэтому у нас была доверительная беседа", - сказал Хомчак, отметив, что это было до его назначения головнокомандувачем ВСУ.

"Я думаю, что он должен был принять решение, и в голове, наверное, что-то не складывалось. Ведь за пять лет было много разной информации, лжи, выдумок. Поэтому, наверное, у нормального человека в голове все это не складывается. И я имел об этом разговор с президентом", - сказал глава Генштаба.

Он добавил, что не спрашивал Зеленского о впечатлениях, но считает, что поскольку президент назначил его на должность, то, наверное, в его "голове систематизируется ход тех событий".

Относительно наказания причастных к тем событиям, Хомчак отметил, что ему, как человеку, который принимал в Иловайске непосредственное участие, тоже хотелось бы получить ответы, но не однобокие.

"Вы понимаете, у нас однобоко задают этот вопрос: кто должен ответить? Но я бы поставил первый вопрос: какие бы мы сделали выводы из того, что произошло в Иловайске? Сделаны ли правильные выводы из этих событий? Почему так случилось, что до событий в Иловайске сложилась такая обстановка?", - сказал он.

Руководитель Генштаба подчеркнул, что единственное, что он может констатировать, так это то, что военнослужащие ВСУ, подразделения МВД, добровольцы, которые там были, вели себя героически.

По его словам, сейчас расследуется уголовное дело в отношении Иловайска и он давал показания военной прокуратуре, а также временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Я дал показания на второй день, как вышел из Иловайска. Приехала группа следователей СБУ и военной прокуратуры во главе с Анатолием Матиосом, которые несколько суток у нас изымали документы, опрашивали. Это было свежо, когда никто еще ничего не придумал и даже не было времени до конца осмыслить, что произошло", - рассказал Хомчак.

"Поэтому я показания дал сразу, рассказал все, как есть. Второй раз я все рассказал на Временной следственной комиссии Верховной Рады. Там я тоже рассказал все, что знал. Ведь, наверное, об этой операции я знаю больше всех", - добавил главнокомандующий.

Он отметил, что был руководителем и видел ситуацию не на уровне бойца, командира роты или взвода, а на уровне генерала, который полностью владеет ситуацией, держал связь с Киевом, общался с подразделениями и принимал решения.

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