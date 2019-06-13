Гордон розповів, хто у нього був до Смешка

Журналіст Дмитро Гордон, який відкрито підтримував на виборах президента екс-главу СБУ Ігоря Смешка, заявив, що до того пропонував взяти участь у виборах лікарю Євгену Комаровському.

Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

"Я давно хотів зрозуміти, хто може очолити країну...Перший, на кого я звернув увагу і кому запропонував, це був Євген Олегович Комаровський, лікар Комаровський", - сказав Гордон.

"Тому що він порядна, чесна, заможна, принципова і фахова людина, дитячий лікар, який рятував сотні дитячих життів і який має розуміння, як повинна розвиватися держава", - додав він.

За його словами, він запросив Комаровського додому і запропонував йому "іти".

"Я запросив його додому, почав просити його, казав: "Євген Олегович, я підставлю плече, ми зробимо все. Ідіть. Такі, як ви, повинні бути там". Він сказав: "Я люблю свою країну, але я не готовий. Якщо будуть ображати мою дружину, мою сім'ю, я не витримаю", - розповів керівник виборчого штабу партії Смешка "Сила і честь".

Гордон також заявив, що намагався вмовити Комаровського ще багато разів, але той відмовлявся.

"Я пішов ще до інших людей серйозних. Про це казати не буду, до кого. Але щось не склеїлося. Тоді я прийшов до Ігоря Петровича Смешка", - поділився журналіст.

Гордон додав, що Смешко спочатку також відмовлявся йти на вибори, але тоді журналіст поставив ультиматум: "Якщо ви не підете, піду я…" і Смешко здався та взяв участь у виборах.

Детальніше читайте в інтерв'ю: "Я сказав Смешку: "Якщо ви не підете, піду я…" – Дмитро Гордон

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