Гордон рассказал, кто у него был до Смешко

Журналист Дмитрий Гордон, который открыто поддерживал на выборах президента экс-главу СБУ Игоря Смешко заявил, что до того предлагал принять участие в выборах доктору Евгению Комаровскому.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Я давно хотел понять, кто может возглавить страну ... Первый, на кого я обратил внимание и кому предложил, это был Евгений Олегович Комаровский, врач Комаровский", - сказал Гордон.

"Потому что он порядочный, честный, богатый, принципиальный и профессиональный человек, детский врач, спасал сотни детских жизней и который имеет понимание, как должно развиваться государство", - добавил он.

По его словам, он пригласил Комаровского домой и предложил ему "идти".

"Я пригласил его домой, стал просить его, говорил: "Евгений Олегович, я подставлю плечо, мы сделаем все. Идите. Такие, как вы, должны быть там". Он сказал: "Я люблю свою страну, но я не готов. Если будут оскорблять мою жену, мою семью, я не выдержу", - рассказал руководитель избирательного штаба партии Смешко "Сила и честь".

Гордон также заявил, что пытался уговорить Комаровского еще много раз, но тот отказывался.

"Я пошел еще к другим людям серьезным. Об этом говорить не буду, к кому. Но что-то не склеилось. Тогда я пришел к Игорю Петровичу Смешко", - поделился журналист.

Гордон добавил, что Смешко сначала также отказывался идти на выборы, но тогда журналист поставил ультиматум: "Если вы не пойдете, пойду я ..." и Смешко сдался.

Подробнее читайте в интервью: "Я сказал Смешко: "Если вы не пойдете, пойду я..." - Дмитрий Гордон