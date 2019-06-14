49 пар берців: у Києві згадали загиблих у катастрофі Іл-76

На Михайлівській площі у Києві декілька десятків людей провели акцію пам’яті десантників, які загинули в катастрофі літака Іл-76 у 2014 році.

Як повідомляє "Громадське", серед учасників акції були родичі загиблих, товариші по службі та просто небайдужі.

В ході акції на Михайлівській площі розставили 49 пар берців.

Сестра одного із загиблих Уляна Гайдук повідомила, що разом із адвокатом родин загиблих віднесла в Адміністрацію президента відкритий лист із проханням родичів загиблих взяти під контроль справу загиблих десантників.

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