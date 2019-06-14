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49 пар берців: у Києві згадали загиблих у катастрофі Іл-76

П'ятниця, 14 червня 2019, 20:21

На Михайлівській площі у Києві декілька десятків людей провели акцію пам’яті десантників, які загинули в катастрофі літака Іл-76 у 2014 році.

Як повідомляє "Громадське", серед учасників акції були родичі загиблих, товариші по службі та просто небайдужі.

В ході акції на Михайлівській площі розставили 49 пар берців.

 

Сестра одного із загиблих Уляна Гайдук повідомила, що разом із адвокатом родин загиблих віднесла в Адміністрацію президента відкритий лист із проханням родичів загиблих взяти під контроль справу загиблих десантників.

Нагадаємо:

  • Раніше 14 червня президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули у катастрофі збитого бойовиками на Донбасі літака Іл-76 та доручив начальнику Генштабу працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій.
  • 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав.
  • На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.
  • 17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.
  • На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.
  • Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.
  • 27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію. Наразі апеляційний суд все ще розглядає його справу.
  • Суд не позбавив генерала військового звання, а у 2017 році Міноборони виділило йому квартиру в столиці.
  • 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.
  • У червні 2018 року суд зобов'язав Міноборони виплатити родичам загиблих 19,5 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: катастрофиавіаКиївакції
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