49 пар берців: у Києві згадали загиблих у катастрофі Іл-76
На Михайлівській площі у Києві декілька десятків людей провели акцію пам’яті десантників, які загинули в катастрофі літака Іл-76 у 2014 році.
Як повідомляє "Громадське", серед учасників акції були родичі загиблих, товариші по службі та просто небайдужі.
В ході акції на Михайлівській площі розставили 49 пар берців.
Сестра одного із загиблих Уляна Гайдук повідомила, що разом із адвокатом родин загиблих віднесла в Адміністрацію президента відкритий лист із проханням родичів загиблих взяти під контроль справу загиблих десантників.
Нагадаємо:
- Раніше 14 червня президент Володимир Зеленський вшанував пам'ять військовослужбовців, які загинули у катастрофі збитого бойовиками на Донбасі літака Іл-76 та доручив начальнику Генштабу працювати над системним вивченням бойового досвіду, отриманого з цієї та інших трагедій.
- 14 червня 2014 року над Луганською областю бойовики уразили Іл-76МД з переносного зенітно-ракетного комплексу – літак загорівся і впав.
- На борту було 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади й 9 членів екіпажу. Усі загинули.
- 17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 військовослужбовців у літаку Іл-76.
- На лаві підсудних опинилася одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції.
- Його звинуватили у недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків.
- 27 березня 2017 року суд присудив Назарову 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію. Наразі апеляційний суд все ще розглядає його справу.
- Суд не позбавив генерала військового звання, а у 2017 році Міноборони виділило йому квартиру в столиці.
- 30 січня 2017 року прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження щодо ватажка терористичної організації "ЛНР" Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака ІЛ-76.
- У червні 2018 року суд зобов'язав Міноборони виплатити родичам загиблих 19,5 млн.
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