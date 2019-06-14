49 пар берцев: в Киеве вспомнили погибших в катастрофе Ил-76

На Михайловской площади в Киеве несколько десятков человек провели акцию памяти десантников, погибших в катастрофе самолета Ил-76 в 2014 году.

Как сообщает "Громадське", среди участников акции были родственники погибших, сослуживцы и просто неравнодушные.

В ходе акции на Михайловской площади расставили 49 пар берцев.

Сестра одного из погибших Ульяна Гайдук сообщила, что вместе с адвокатом семей погибших отнесла в Администрацию президента открытое письмо с просьбой родственников взять под контроль дело погибших десантников.

Напомним: