49 пар берцев: в Киеве вспомнили погибших в катастрофе Ил-76
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Пятница, 14 июня 2019, 20:21
На Михайловской площади в Киеве несколько десятков человек провели акцию памяти десантников, погибших в катастрофе самолета Ил-76 в 2014 году.
Как сообщает "Громадське", среди участников акции были родственники погибших, сослуживцы и просто неравнодушные.
В ходе акции на Михайловской площади расставили 49 пар берцев.
Сестра одного из погибших Ульяна Гайдук сообщила, что вместе с адвокатом семей погибших отнесла в Администрацию президента открытое письмо с просьбой родственников взять под контроль дело погибших десантников.
Напомним:
- Ранее 14 июня президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших в катастрофе сбитого боевиками на Донбассе самолета Ил-76 и поручил начальнику Генштаба работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий.
- 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал.
- На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
- 17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.
- На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.
- Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
- 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию. На данный момент апелляционный суд все еще рассматривает его дело.
- Суд не лишил генерала воинского звания, а в 2017 году Минобороны выделило ему квартиру в столице.
- 30 января 2017 года прокуратура направила в суд обвинение против главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.
- В июне 2018 года суд обязал Минобороны выплатить родственникам погибших 19,5 миллионов компенсации.
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