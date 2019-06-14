49 пар берцев: в Киеве вспомнили погибших в катастрофе Ил-76

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Пятница, 14 июня 2019, 20:21

На Михайловской площади в Киеве несколько десятков человек провели акцию памяти десантников, погибших в катастрофе самолета Ил-76 в 2014 году.

Как сообщает "Громадське", среди участников акции были родственники погибших, сослуживцы и просто неравнодушные.

В ходе акции на Михайловской площади расставили 49 пар берцев.

 

Сестра одного из погибших Ульяна Гайдук сообщила, что вместе с адвокатом семей погибших отнесла в Администрацию президента открытое письмо с просьбой родственников взять под контроль дело погибших десантников.

Напомним:

  • Ранее 14 июня президент Владимир Зеленский почтил память военнослужащих, погибших в катастрофе сбитого боевиками на Донбассе самолета Ил-76 и поручил начальнику Генштаба работать над системным изучением боевого опыта, полученного из этой и других трагедий.
  • 14 июня 2014 года над Луганской областью боевики подбили Ил-76МД из переносного зенитно-ракетного комплекса – самолет загорелся и упал.
  • На борту было 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.
  • 17 декабря 2015 года в Павлоградском районном суде Днепропетровской начался судебный процесс по делу о гибели 49 военнослужащих в самолете Ил-76.
  • На скамье подсудимых оказалась один человек – генерал-майор Виктор Назаров, который в момент трагедии был начальником штаба антитеррористической операции.
  • Его обвинили в небрежном отношении к службе, совершенном в боевой обстановке, что привело к тяжелым последствиям.
  • 27 марта 2017 года суд приговорил Назарова к 7 годам заключения, однако генерал подал апелляцию. На данный момент апелляционный суд все еще рассматривает его дело.
  • Суд не лишил генерала воинского звания, а в 2017 году Минобороны выделило ему квартиру в столице.
  • 30 января 2017 года прокуратура направила в суд обвинение против главаря террористической организации "ЛНР" Игоря Плотницкого и двух командиров незаконных вооруженных формирований по делу сбитого самолета Ил-76.
  • В июне 2018 года суд обязал Минобороны выплатить родственникам погибших 19,5 миллионов компенсации.

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Темы: катастрофы авиа Киев акции


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