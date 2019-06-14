Нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК
Позафракційний народний депутат Олександр Онищенко подав документи до Центрвиборчкому для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.
Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".
"Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії... За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - розповіла вона.
Бернацька зазначила, що поданий Онищенком пакет документів буде проаналізовано, і найближчим часом ЦВК розглядатиме це питання.
На запитання ведучої про те, чи буде зареєстрований кандидатом у народні депутати лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який довгий час перебував за кордоном, секретар ЦВК відповіла: "Дамо відповідь, коли побачимо документи - які є підстави".
"Тому що ви знаєте, що, відповідно до закону, є різна судова практика. Якщо, наприклад, людина перебувала на лікуванні або на навчанні, або в офіційному відрядженні, і будуть підтверджуючі документи цього, то ми все це аналізуємо і реєструємо. Ми калькулюємо всі дні перебування за межами України в останні 5 років кожного кандидата ", - сказала Бернацька.
Вона також зазначила, що в разі, якщо ЦВК дасть негативне рішення щодо реєстрації, у всіх незадоволених цим рішенням є можливість оскаржити його в судовому порядку.
Нагадаємо:
- Нещодавно нардеп Олександр Онищенко, який втік з України, заявив, що має намір повернутися і взяти участь у дострокових парламентських виборах по 93-му округу в Київській області.
- Олександр Онищенко втік із України у 2016 році та перебуває у розшуку, хоча Інтерпол відмовився оголошувати його в міжнародний розшук. Того ж року Верховна Рада позбавила нардепа імунітету.
- Також Верховна Рада дала згоду на притягнення Онищенка до кримінальної відповідальності, затримання та арешт.
- За даними НАБУ, Онищенко з поплічниками продавали газ держпідприємства "Укргазвидобування" за допомогою кількох своїх компаній через "псевдобіржі", що завдало державі збитків на суму понад 1,613 мільярда гривень.
- Керівниками злочинного угрупування, крім самого депутата, вважаються його матір Інесса Кадирова і бізнесмен Валерій Постний.
- За версією слідства, Онищенко причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству "Укргазвидобування" оцінюються у понад 740 мільйонів.
- У лютому 2019 року у САП повідомили, що направили до суду обвинувальний акт у так званій "газовій справі" стосовно народного депутата та фінансового директора.
- У березні 2019 року суд скасував арешт корпоративних прав фірми "Майдан-Плаза", яка фігурує у справі про розкрадання коштів нардепом-втікачем Олександром Онищенком.
- Сам Онищенко заявляв, що перебуває в Іспанії і всі звинувачення у свою адресу відкидає.
- Справу Онищенка скеровано до суду, перше засідання призначене на червень 2019.
- 22 травня 2019 р. у Печерському суді мало відбутися судове засідання щодо так званої "газової справи Онищенка", на якому суд мав вирішити, чи знімати з розшуку Онищенка.
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