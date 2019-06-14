Нардеп-утікач Онищенко подав документи до ЦВК

Позафракційний народний депутат Олександр Онищенко подав документи до Центрвиборчкому для участі у позачергових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомила секретар ЦВК Наталія Бернацька в ефірі "5 каналу" в п'ятницю ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Онищенко подав документи до Центральної виборчої комісії... За фактом у пакеті документів, які він до нас направив, він стверджує, що він був делегований від України брати участь у кінних змаганнях", - розповіла вона.

Бернацька зазначила, що поданий Онищенком пакет документів буде проаналізовано, і найближчим часом ЦВК розглядатиме це питання.

На запитання ведучої про те, чи буде зареєстрований кандидатом у народні депутати лідер політичної партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі, який довгий час перебував за кордоном, секретар ЦВК відповіла: "Дамо відповідь, коли побачимо документи - які є підстави".

"Тому що ви знаєте, що, відповідно до закону, є різна судова практика. Якщо, наприклад, людина перебувала на лікуванні або на навчанні, або в офіційному відрядженні, і будуть підтверджуючі документи цього, то ми все це аналізуємо і реєструємо. Ми калькулюємо всі дні перебування за межами України в останні 5 років кожного кандидата ", - сказала Бернацька.

Вона також зазначила, що в разі, якщо ЦВК дасть негативне рішення щодо реєстрації, у всіх незадоволених цим рішенням є можливість оскаржити його в судовому порядку.

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