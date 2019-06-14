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Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК

Пятница, 14 июня 2019, 23:42

Внефракционный народный депутат Александр Онищенко подал документы в Центризбирком для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире "5 канала" в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию… По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях", - рассказала она.

Бернацкая отметила, что поданный Онищенко пакет документов будет проанализирован, и в ближайшее время ЦИК будет рассматривать этот вопрос.

На вопрос ведущей о том, будет ли зарегистрирован кандидатом в народные депутаты лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, который долгое время находился за границей, секретарь ЦИК ответила: "Дадим ответ, когда увидим документы – какие есть основания".

"Потому что вы знаете, что, согласно закону, есть разная судебная практика. Если, например, человек находился на лечении или на учебе, или в официальной командировке, и будут подтверждающие документы этому, то мы все это анализируем и регистрируем. Мы калькулируем все дни пребывания за границами Украины в последние 5 лет каждого кандидата", - сказала Бернацкая.

Она также отметила, что в случае, если ЦИК даст негативное решение относительно регистрации, у всех недовольных этим решением есть возможность оспорить его в судебном порядке.

Напомним:

  • Недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.
  • В феврале в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.
  • В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.
  • Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
  • Дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.
  • 22 мая 2019 года в Печерском суде должно было состояться заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд должен был решить, снимать ли с розыска Онищенко. 

Темы: Онищенко
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