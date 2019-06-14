Беглый депутат Онищенко подал документы в ЦИК

Внефракционный народный депутат Александр Онищенко подал документы в Центризбирком для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в эфире "5 канала" в пятницу вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Онищенко подал документы в Центральную избирательную комиссию… По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины принимать участие в конных соревнованиях", - рассказала она.

Бернацкая отметила, что поданный Онищенко пакет документов будет проанализирован, и в ближайшее время ЦИК будет рассматривать этот вопрос.

На вопрос ведущей о том, будет ли зарегистрирован кандидатом в народные депутаты лидер политической партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили, который долгое время находился за границей, секретарь ЦИК ответила: "Дадим ответ, когда увидим документы – какие есть основания".

"Потому что вы знаете, что, согласно закону, есть разная судебная практика. Если, например, человек находился на лечении или на учебе, или в официальной командировке, и будут подтверждающие документы этому, то мы все это анализируем и регистрируем. Мы калькулируем все дни пребывания за границами Украины в последние 5 лет каждого кандидата", - сказала Бернацкая.

Она также отметила, что в случае, если ЦИК даст негативное решение относительно регистрации, у всех недовольных этим решением есть возможность оспорить его в судебном порядке.

Напомним: