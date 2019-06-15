Клімкін спростував інформацію про своє призначення послом в США

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Субота, 15 червня 2019, 00:30

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію, що його можуть відрядити послом до США.

Про це він написав у Twitter.

"Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати", - заявив Клімкін.

Нагадаємо:

  • 17 травня міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив, що написав заяву про відставку. Міністр сказав, що збирається балотуватись до Верховної Ради.
  • 6 червня Верховна Рада провалила голосування за звільнення Клімкіна.
  • Клімкін заявив, що просив депутатів підтримати його заяву про відставку, але не збирається ховатися під стіл і буде працювати, поки триває "перехідний період".
  • 11 червня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту подання на призначення главою МЗС України свого теперішнього зовнішньополітичного радника Вадима Пристайка.

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Теми: Клімкін США


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