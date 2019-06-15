Клімкін спростував інформацію про своє призначення послом в США

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін спростував інформацію, що його можуть відрядити послом до США.

Про це він написав у Twitter.

"Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати", - заявив Клімкін.

Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати😂 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 червня 2019 р.

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