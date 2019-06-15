Климкин опроверг информацию о своем назначении послом в США
Суббота, 15 июня 2019, 00:30
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию, что его могут отправить послом в США.
Об этом он написал в Twitter.
"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - заявил Климкин.
Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати😂— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 червня 2019 р.
Напомним:
- 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
- 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина.
- Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
- 11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко.