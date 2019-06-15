Климкин опроверг информацию о своем назначении послом в США

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Суббота, 15 июня 2019, 00:30

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию, что его могут отправить послом в США.

Об этом он написал в Twitter.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - заявил Климкин.

Напомним:

  • 17 мая Климкин сообщил, что написал заявление об отставке. Министр сказал, что собирается баллотироваться в Верховную Раду.
  • 6 июня Верховная Рада провалила голосование за увольнение Климкина.
  • Климкин заявил, что просил депутатов поддержать его заявление об отставке, но не собирается прятаться под стол и будет работать, пока продолжается "переходный период".
  • 11 июня президент Владимир Зеленский внес в парламент представление на назначение главой МИД Украины своего внешнеполитического советника Вадима Пристайко. 

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Темы: Климкин США


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