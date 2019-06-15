Климкин опроверг информацию о своем назначении послом в США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин опроверг информацию, что его могут отправить послом в США.

Об этом он написал в Twitter.

"Говорят, кто-то пытается отправить меня послом в США. Пусть успокоятся. Никто никуда меня не будет посылать. Я тоже, как человек вежливый и воспитанный, постараюсь никого никуда не посылать", - заявил Климкин.

Кажуть, хтось намагається відрядити мене послом до США. Хай заспокояться. Ніхто нікуди мене не посилатиме. Я теж, як людина ввічлива і вихована, намагатимусь нікого нікуди не посилати😂 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 14 червня 2019 р.

Напомним: