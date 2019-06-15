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За закритими дверима: Путін ставиться з повагою до Зеленського, а досвід - справа наживна

Субота, 15 червня 2019, 11:13
За закритими дверима: Путін ставиться з повагою до Зеленського, а досвід - справа наживна

Президент РФ Володимир Путін "з повагою ставиться" до президента України Володимира Зеленського.

Про це в ефірі телеканалу NewsOne заявив кум Путіна, глава політради "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Він зазначив, що слова Путіна про новообраного президента України лунали "за зачиненими дверима".

"У всіх останніх розмовах з Путіним він з повагою ставиться до цієї людини (Зеленського - ред.), як мінімум тому, що за нього проголосували 73% українців", - заявив Медведчук.

"Я був присутній на пленарному засіданні, де були висловлені ці тези. ... Він (Путін - ред.) дійсно так сказав, при цьому він говорив з повагою до Зеленського", - зазначив Медведчук.

За його словами, Путін також зауважив, що "досвід - справа наживна, і Зеленський навчиться".

Нагадаємо, 

  • 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України і офіційно приступив до виконання обов’язків. 
  • 7 червня на міжнародному економічному форумі у Санкт-Петербурзі президент РФ Володимир Путін назвав Зеленського "хорошим актором", але при цьому зазначив, що для того щоб бути президентом, "потрібні інші якості".
  • За словами Путіна, раніше він не давав оцінок діяльності Зеленського, оскільки поки ніякої діяльності немає
  • Також у Путіна заявили, що поки президент РФ не планує зустрічі із Зеленським.
  • Згодом Путін заявив, що відносини РФ і України будуть "неминуче відновлені" незалежно від того, як будуть розвиватися відносини з українськими елітами.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінЗеленськийМедведчук
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