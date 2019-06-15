Президент РФ Владимир Путин "с уважением относится" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил кум Путина, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук.

Он отметил, что слова Путина о новоизбранном президенте Украины звучали "за закрытой дверью".

"Во всех последних разговорах с Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев", - заявил Медведчук.

"Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы. ... Он (Путин - ред.) действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к Зеленскому", - отметил Медведчук.

По его словам, Путин также отметил, что "опыт – дело наживное, и Зеленский научится".

Напомним,