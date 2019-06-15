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За закрытыми дверями: Путин относится с уважением к Зеленскому, а опыт - дело наживное

Суббота, 15 июня 2019, 11:13
За закрытыми дверями: Путин относится с уважением к Зеленскому, а опыт - дело наживное

Президент РФ Владимир Путин "с уважением относится" к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил кум Путина, глава политсовета "Оппозиционной платформы - За життя" Виктор Медведчук. 

Он отметил, что слова Путина о новоизбранном президенте Украины звучали "за закрытой дверью".

"Во всех последних разговорах с Путиным он с уважением относится к этому человеку, как минимум потому, что за него проголосовали 73% украинцев", - заявил Медведчук.

"Я присутствовал на пленарном заседании, где были высказаны эти тезисы.  ... Он (Путин - ред.) действительно так сказал, при этом он говорил с уважением к Зеленскому", - отметил Медведчук. 

По его словам, Путин также отметил, что "опыт – дело наживное, и Зеленский научится". 

Напомним,

  • 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей.
  • 7 июня на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин назвал Зеленского "хорошим актером", но при этом отметил, что для того чтобы быть президентом, "нужны другие качества".
  • По словам Путина, ранее он не давал оценок деятельности Зеленского, поскольку пока никакой деятельности нет.
  • Также у Путина заявили, что пока президент РФ не планирует встречу с Зеленским.
    Впоследствии Путин заявил, что отношения РФ и Украины будут "неизбежно восстановлены" независимо от того, как будут развиваться отношения с украинскими элитами.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинЗеленскийМедведчук
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