Богдан: Зеленський не відмовився від ідеї переїзду в новий офіс

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Понеділок, 17 червня 2019, 01:01

Глава адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський не відмовився від ідеї переїзду з вулиці Банкової в новий офіс.

Про це Богдан заявив в ефірі програми "Підсумки" на телеканалі "Україна", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми плануємо створити з Адміністрації президента організацію, де будуть знаходитися вчені, дослідники, талановиті люди, реформатори. Ми тримаємо напрямок на офіс європейського типу. Тому ми плануємо переїзд в інше приміщення. Це буде "опенспейс", зі скляними стінами, куди може спокійно прийти будь-який громадянин України", - сказав він.

На питання, що буде зі старою спорудою, він відповів, що розглядається кілька варіантів.

"Можна, звичайно, продати стару будівлю АП. А гроші повернути в бюджет. Але ми розглядаємо і варіант створити в будинку на Банковій музей української державності. Адже такого музею в Україні немає", - підкреслив Богдан.

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський заявляв про пропозицію перенести Адміністрацію президента "де немає пробок", зокрема за межі столиці.
  • Заступник глави Адміністрації президента Юрій Костюк заявив, що переїзд команди Володимира Зеленського з Банкової досі планується оскільки їм там важко.
  • Колишній заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що перенесення Адміністрації президента з вулиці Банкової у столиці коштуватиме десятки мільйонів доларів.

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Теми: Адміністрація президента Зеленський Богдан


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