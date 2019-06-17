Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис
Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.
Об этом Богдан заявил в эфире программы "Итоги" на телеканале "Украина", сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы планируем создать из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал он.
На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.
"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - подчеркнул Богдан.
Напомним:
- Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.
- Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется поскольку им там трудно.
- Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос Администрации президента на улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов.
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