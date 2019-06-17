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Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

Понедельник, 17 июня 2019, 01:01
Богдан: Зеленский не отказался от идеи переезда в новый офис

Глава администрации президента Андрей Богдан заявил, что Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда с улицы Банковой в новый офис.

Об этом Богдан заявил в эфире программы "Итоги" на телеканале "Украина", сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы планируем создать из Администрации президента организации, где будут находиться ученые, исследователи, талантливые люди, реформаторы. Мы держим направление на офис европейского типа. Поэтому мы планируем переезд в другое помещение. Это будет "опенспейс", со стеклянными стенами, куда может спокойно прийти любой гражданин Украины", - сказал он.

На вопрос, что будет со старой постройкой, он ответил, что рассматривается несколько вариантов.

"Можно, конечно, продать старое здание АП. А деньги вернуть в бюджет. Но мы рассматриваем и вариант создать в доме на Банковой музей украинской государственности. Ведь такого музея в Украине нет", - подчеркнул Богдан.

Напомним:

  • Ранее Зеленский заявлял о предложении перенести Администрацию президента "где нет пробок", в частности за пределы столицы, предположил он.
  • Заместитель главы Администрации президента Юрий Костюк заявил, что переезд команды Владимира Зеленского с Банковой все еще планируется поскольку им там трудно.
  • Бывший заместитель главы АП Дмитрий Шимкив заявил, что перенос Администрации президента на улице Банковой в столице будет стоить десятки миллионов долларов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Администрация президентаЗеленскийБогдан
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