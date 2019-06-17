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Хомчак розповів про одну з проблем Збройних сил

Понеділок, 17 червня 2019, 15:44
Хомчак розповів про одну з проблем Збройних сил

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак назвав стосунки у військових колективах однією з проблем ЗСУ.

Про це він заявив в інтерв'ю "Донбас.Реалії".

Коментуючи масові звільнення військових з лав ЗСУ, Хомчак зазначив: "Я так розумію, що від добра не йдуть, значить є проблема".

"Проблема, яку я бачу - проблема стосунків у військових колективах. Ми збирали заступників командирів з морально-психологічного забезпечення, тих, які мають знати усі проблеми, якими живуть їхні підлеглі. Я на сьогодні розумію, що тут є якісь недопрацювання", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

"Коли солдат має проблему чи бачить її, чи порушення і йде не до свого командира, щоб повідомити про це, а телефонує волонтерам чи ще комусь, і щоб її вирішити, треба "зайти наверх", щоб "зверху" вирішити її ... Я так розумію, що в колективі при цьому - нездорові стосунки", - зазначив Хомчак.

За його словами, це свідчить про байдуже ставлення начальників до підлеглих.

"Це потрібно змінити", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Також він заявив, що головне завдання - "не всіх познімати (з посад - ред.), а не втратити управління".

"Головне - не зламати правильну систему, яка працює, а підкоригувати її. Коригувати - не значить, що одразу всіх треба знімати. І якщо тепер хтось мене не зрозуміє і не змінить - на всіх рівнях - стосунки, як вони мають бути - тоді, звичайно, будуть кадрові рішення". - підсумував Хомчак.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначивначальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака.
  • Міністр оборони Степан Полторак, заявив, що призначений головнокомандувачем Збройних сил Руслан Хомчак має великий досвід на командних посадах і зможе покращити якість виконання бойових завдань військовими.

Українська правда

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Теми: Збройні силиарміяХомчак
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