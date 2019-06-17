Хомчак рассказал об одной из проблем Вооруженных сил

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал отношения в воинских коллективах одной из проблем ВСУ.

Об этом он заявил в интервью "Донбас.Реалии".

Комментируя массовые увольнения военнослужащих из рядов ВСУ, Хомчак отметил: "Я так понимаю, что от добра не уходят, значит есть проблема".

"Проблема, которую я вижу - проблема отношений в воинских коллективах. Мы собирали заместителей командиров по морально-психологического обеспечению, тех, которые должны знать все проблемы, которыми живут их подчиненные. Я сегодня понимаю, что здесь есть какие-то недоработки", - заявил главнокомандующий ВСУ.

"Когда у солдата есть проблема, или он видит ее, или нарушение и идет не к своему командиру, чтобы сообщить об этом, а звонит волонтерам или еще кому-то... Потому что чтобы ее решить, надо "зайти наверх", чтобы "сверху" ее решили ... Я так понимаю, что в коллективе при этом - нездоровые отношения", - отметил Хомчак.

По его словам, это свидетельствует о безразличном отношении начальников к подчиненным.

"Это нужно изменить", - добавил главнокомандующий ВСУ.

Также он заявил, что главная задача - "не всех поснимать (с должностей - ред.), а не потерять управление".

"Главное - не сломать правильную систему, которая работает, а подкорректировать ее. Корректировать - не значит, что сразу всех надо снимать. И если теперь кто-то меня не поймет и не изменит - на всех уровнях - отношения, как они должны быть - тогда, конечно, будут кадровые решения", - подытожил Хомчак.

Напомним: