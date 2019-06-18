Глава АП Зеленського захищав Луценка і вів бізнес із чиновником Ющенка – ЗМІ

3584 перегляди
Вівторок, 18 червня 2019, 12:38

Глава Адміністрації gрезидента Андрій Богдан до призначення Володимиром Зеленським на посаду працював не лише з олігархом Ігорем Коломойським, але й з цілим рядом топ-політиків, суддів і бізнесменів.

Про це йдеться в сюжеті телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Зазначається, що юридичну кар’єру Богдан починав в адвокатській компанії "Правіс", власниками якої були нинішній нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко, юрист Олексій Резніков і екс-заступник керівника Секретаріату президента Віктора Ющенка Ігор Пукшин.

Останній згодом створив власну юрфірму – "Пукшин і партнери", куди й перейшов працювати Богдан, в майбутньому ставши бізнес-партнером Пукшина – як в юридичній, так і в аграрній сферах.

Після Революції Гідності Пукшин намагався повернутися у велику політику, ставши одним з фінансових донорів партії "Громадянська позиція" і отримавши там 14 місце в списку. Богдан на той же момент вже працював радником олігарха Ігоря Коломойського, який очолював Дніпропетровську область, і теж намагався пройти в парламент за списками "Блоку Петра Порошенка".

Ще одним бізнес-партнером Пукшина, а раніше і Богдана, є колишній очільник судової адміністрації Руслан Кирилюк. Журналісти зазначають, що він є співмешканцем судді Господарського суду Києва Мальвіни Данилової.

Саме цей суд розглядає одразу кілька епізодів в справі денаціоналізації "ПриватБанку" на користь Коломойського. Тут же працює сестра Пукшина – Людмила Пукшин і Роман Бойко – колишній керівник юридичної фірми "Статус", співвласником якої нині є рідний брат Андрія Богдана Ігор. Останній також працює судовим розпорядником у Верховному суді, куди справа "Привату" має шанси потрапити після проходження нижчих інстанцій.

В бізнес-стосунках з Пукшиним і Кирилюком нині перебуває і син екс-очільника Конституційного суду Олександр Баулін. Зазначається, що останній також близький і до Богдана.

Свого часу Богдан працював помічником нардепа "Блоку Юлії Тимошенко" у Верховній Раді 6 скликання Андрія Портнова.

У 2008-му Богдан став адвокатом нинішнього генпрокурора, а тоді – міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Луценко цю інформацію підтвердив і додав, що юридичні послуги йому були необхідні через звинувачення у роздачі нагородної зброї в МВС. Також генпрокурор заявив, що підтримує стосунки з Богданом підтримує і раніше вони зустрічалися в позаробочий час.
За президенства Віктора Януковича Богдан працював в уряді Миколи Азарова, а одразу після Революції Гідності став радником, а згодом і адвокатом тодішнього очільника Дніпропетровської облдержадміністрації Ігоря Коломойського.

"Наші гроші" зазначають, що приблизно за рік до потрапляння в команду президента Володимира Зеленського Богдан працював з Богданом Якимцем, якого називають неформальним помічником і другом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. З Якимцем журналістами поспілкуватися не вдалося, Богдан розкривати інформацію про співпрацю також відмовився, заявивши, що Якимця обслуговували його юристи, але не він особисто.

Нагадаємо:

  • 21 травня президент Володимир Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який був його радником з юридичних питань
  • Журналісти та громадські активісти стверджували, що Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі до жовтня 2024 року. Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича
  • Сам Богдан вважає, що він "абсолютно несправедливо" потрапив під закон про люстрацію.
  • Водночас, у Мін'юсті підтверджують, що новий глава АП був люстрований.
  • Петиція за відставку Богдана.зібрала необхідну кількість голосів для розгляду президентом.
  • У відповідь Зеленський процитував законодавство, нагадав про цілі АП та напрямки роботи голови відомства.
  • "Глава Адміністрації президента України призначається на посаду та звільняється з посади президентом України", – підсумував Зеленський, не давши відповідь по суті.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Богдан


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Богдан: Зеленський не відмовився від ідеї переїзду в новий офіс 17 червня 2019, 01:01
Свої й чужі. На кому тримається Адміністрація Зеленського 6 червня 2019, 06:00
Зупинити Коломойського 31 травня 2019, 16:00
Усі новини
Головні новини
Партія Вакарчука нарощує міць, а партія Порошенка втрачає рейтинг
В Україну прибув новий керівник посольства США
У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука
Зеленський розповів, що скаже Путіну під час їхньої першої зустрічі
Усі новини
Фото

11 неймовірних ідей інтер'єру

holiday

Ідеальна відпустка без стресу: як до неї підготуватися

тест

Чи можна захворіти від кондиціонера і як ним користуватись?