Глава АП Зеленского защищал Луценко и вел бизнес с чиновником Ющенко – СМИ

Глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения Владимиром Зеленским на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов.

Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Отмечается, что юридическую карьеру Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были нынешний нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.

Последний впоследствии создал собственную юрфирму - "Пукшин и партнеры", куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина - как в юридической, так и в аграрной сферах.

После Революции Достоинства Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии "Гражданская позиция" и получив там 14 место в списке. Богдан на тот же момент уже работал советником олигарха Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в парламент по спискам "Блока Петра Порошенко".

Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является бывший глава судебной администрации Руслан Кирилюк. Журналисты отмечают, что он является сожителем судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.

Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации "Приватбанка" в пользу Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшина и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы "Статус", совладельцем которой являюется родной брат Андрея Богдана Игорь. Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело "Привата" имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.

В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Отмечается, что последний также близок и к Богдану.

В свое время Богдан работал помощником нардепа "Блока Юлии Тимошенко" в Верховной Раде 6 созыва Андрея Портнова.

В 2008-м Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, а тогда - министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию журналистам подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД. Также генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.

При президентстве Виктора Януковича Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.

"Наші гроші" отмечают, что примерно за год до попадания в команду президента Владимира Зеленского Богдан работал с Богданом Якимцом, которого называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. С Якимцом журналистам пообщаться не удалось, Богдан раскрывать информацию о сотрудничестве также отказался, заявив, что Якимца обслуживали его юристы, но не он лично.

Напомним: