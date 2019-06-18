Глава АП Зеленского защищал Луценко и вел бизнес с чиновником Ющенко – СМИ
Глава Администрации президента Андрей Богдан до назначения Владимиром Зеленским на должность работал не только с олигархом Игорем Коломойским, но и с целым рядом топ-политиков, судей и бизнесменов.
Об этом говорится в сюжете телепрограммы "Наші гроші з Денисом Бігусом".
Отмечается, что юридическую карьеру Богдан начинал в адвокатской компании "Правис", владельцами которой были нынешний нардеп от "Батькивщины" Сергей Власенко, юрист Алексей Резников и экс-заместитель руководителя Секретариата президента Виктора Ющенко Игорь Пукшин.
Последний впоследствии создал собственную юрфирму - "Пукшин и партнеры", куда и перешел работать Богдан, в будущем став бизнес-партнером Пукшина - как в юридической, так и в аграрной сферах.
После Революции Достоинства Пукшин пытался вернуться в большую политику, став одним из финансовых доноров партии "Гражданская позиция" и получив там 14 место в списке. Богдан на тот же момент уже работал советником олигарха Игоря Коломойского, который возглавлял Днепропетровскую область, и тоже пытался пройти в парламент по спискам "Блока Петра Порошенко".
Еще одним бизнес-партнером Пукшина, а ранее и Богдана, является бывший глава судебной администрации Руслан Кирилюк. Журналисты отмечают, что он является сожителем судьи Хозяйственного суда Киева Мальвины Даниловой.
Именно этот суд рассматривает сразу несколько эпизодов в деле денационализации "Приватбанка" в пользу Коломойского. Здесь же работает сестра Пукшина - Людмила Пукшина и Роман Бойко - бывший руководитель юридической фирмы "Статус", совладельцем которой являюется родной брат Андрея Богдана Игорь. Последний также работает судебным распорядителем в Верховном суде, куда дело "Привата" имеет шансы попасть после прохождения низших инстанций.
В бизнес-отношениях с Пукшиным и Кирилюком сейчас находится и сын экс-главы Конституционного суда Александр Баулин. Отмечается, что последний также близок и к Богдану.
В свое время Богдан работал помощником нардепа "Блока Юлии Тимошенко" в Верховной Раде 6 созыва Андрея Портнова.
В 2008-м Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, а тогда - министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию журналистам подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД. Также генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.
При президентстве Виктора Януковича Богдан работал в правительстве Николая Азарова, а сразу после Революции Достоинства стал советником, а затем и адвокатом тогдашнего главы Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского.
"Наші гроші" отмечают, что примерно за год до попадания в команду президента Владимира Зеленского Богдан работал с Богданом Якимцом, которого называют неформальным помощником и другом руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. С Якимцом журналистам пообщаться не удалось, Богдан раскрывать информацию о сотрудничестве также отказался, заявив, что Якимца обслуживали его юристы, но не он лично.
Напомним:
- 21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который был его советником по юридическим вопросам
- Журналисты и общественные активисты отмечали, что Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе до октября 2024 года. Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича
- Сам Богдан считает, что он "абсолютно несправедливо" попал под закон о люстрации.
- В то же время, в Минюсте также утверждают, что новый глава АП был люстрирован.
- Петиция за отставку Богдана собрала необходимое количество голосов для рассмотрения президентом.
- В ответ Зеленский процитировал законодательство, напомнил о целях АП и направлениях работы главы ведомства.
- "Глава Администрации президента Украины назначается на должность и освобождается от должности президентом Украины", - подытожил Зеленский, не дав ответ по существу.