Справа Гандзюк: на Херсонщині проводять 13 обшуків

Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, після спільної наради в Генпрокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій.

"Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді", - повідомила Сарган.

"Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Гандзюк на виконання доручення Генпрокурора, направленого до СБУ", - додала вона.

При цьому Сарган не уточнила, у кого саме проводяться обшуки.

Раніше повідомлялося, що у середу, 19 червня, проводяться обшуки у будинку, кінному клубі та офісі екс-заступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука.

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