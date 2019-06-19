Справа Гандзюк: на Херсонщині проводять 13 обшуків

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Середа, 19 червня 2019, 14:31

Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків у справі вбивства Катерини Гандзюк.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, після спільної наради в Генпрокуратурі за участю СБУ та Нацполіції, що відбулася 11 червня, генпрокурор Юрій Луценко підписав спеціальне доручення на проведення невідкладних слідчих дій.

"Група слідчих у Херсоні та Херсонській області проводить 13 обшуків, відповідно до ухвал слідчого судді", - повідомила Сарган.

"Слідчі дії проводяться в рамках проваджень за фактом заподіяння тілесних ушкоджень Гандзюк на виконання доручення Генпрокурора, направленого до СБУ", - додала вона.

При цьому Сарган не уточнила, у кого саме проводяться обшуки.

Раніше повідомлялося, що у середу, 19 червня, проводяться обшуки у будинку, кінному клубі та офісі екс-заступника голови Херсонської обладміністрації Євгена Рищука.

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками, а через 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.
  • У травні 2019 року поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. Це В'ячеслав Вишневський, Віктор Горбунов, Володимир Васянович, Сергій Торбін і Микита Грабчук.
  • 3 червня усі п’ятеро обвинувачених у замаху на херсонську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину і пішли на угоду зі слідством.
  • 6 червня Покровський райсуд Дніпропетровської області затвердив угоду зі слідством обвинувачених у нападі на громадську діячку Катерину Гандзюк і призначив їм покарання.
  • Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука – до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок – 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.
  • Обвинувачених зобов’язали сплатити 50 тисяч гривень на покриття судових витрат.
  • Вирок набуде чинності після того, як спливе 30-денний термін на його оскарження. До того часу всі засуджені надалі перебуватимуть під вартою.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк Херсон обшуки Генпрокуратура Луценко


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