Дело Гандзюк: на Херсонщине проводят 13 обысков

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Среда, 19 июня 2019, 14:31

Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, после совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшемся 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

"Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлением следственного судьи", - сообщила Сарган.

"Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ", - добавила она.

При этом Сарган не уточнила, у кого именно проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 июня, проводятся обыски в доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской обладминистрации Евгения Рищука.

Напомним:

  • 1 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 2 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
  • В мае 2019 года полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
  • 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
  • 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
  • Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
  • Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тысяч гривен на покрытие судебных издержек.
  • Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Украинская правда

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Темы: нападение на Гандзюк Херсон обыски Генпрокуратура Луценко


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