Дело Гандзюк: на Херсонщине проводят 13 обысков
Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу убийства Екатерины Гандзюк.
Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
По ее словам, после совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшемся 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.
"Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлением следственного судьи", - сообщила Сарган.
"Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ", - добавила она.
При этом Сарган не уточнила, у кого именно проводятся обыски.
Ранее сообщалось, что в среду, 19 июня, проводятся обыски в доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской обладминистрации Евгения Рищука.
Напомним:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многочисленных операций.
- В мае 2019 года полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- 3 июня все пятеро обвиняемых в покушении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк признали свою вину и пошли на сделку со следствием.
- 6 июня Покровский райсуд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием обвиняемых в нападении на общественную активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание.
- Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина, а непосредственно напавшего на активистку Никиту Грабчука приговорили к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
- Всех обвиняемых обязали уплатить 50 тысяч гривен на покрытие судебных издержек.
- Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. До тех пор все осужденные и далее будут находиться под стражей.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.