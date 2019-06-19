Дело Гандзюк: на Херсонщине проводят 13 обысков

Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков по делу убийства Екатерины Гандзюк.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, после совместного совещания в Генпрокуратуре при участии СБУ и Нацполиции, состоявшемся 11 июня, генпрокурор Юрий Луценко подписал специальное поручение на проведение неотложных следственных действий.

"Группа следователей в Херсоне и Херсонской области проводит 13 обысков, в соответствии с постановлением следственного судьи", - сообщила Сарган.

"Следственные действия проводятся в рамках производств по факту причинения телесных повреждений Гандзюк по поручению генпрокурора, направленного в СБУ", - добавила она.

При этом Сарган не уточнила, у кого именно проводятся обыски.

Ранее сообщалось, что в среду, 19 июня, проводятся обыски в доме, конном клубе и офисе экс-заместителя председателя Херсонской обладминистрации Евгения Рищука.

Напомним: