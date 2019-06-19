Стрєлков твердить, що "ополчення "Боїнг" не збивало"

Відставний російський офіцер Ігор Гіркін, відомий як учасник агресії РФ під псевдонімом Стрєлков, заперечує причетність бойовиків Донбасу до катастрофи малайзійського пасажирського літака у 2014 році.

Про це він написав у Вконтакте, скрін-шот його реакції з коментарями опублікував іноземний кореспондент Карл Шрек.

"Оскільки мене по телефону засипали питаннями всілякі кореспонденти, а в приват уже посипалися такі ж питання від підписників, то повторю те, що пишу і говорю з червня 2014 року і до цього дня:

"Ополчення "Боїнг" не збивало. Жодних коментарів стосовно цієї трагедії, а також про хід слідства у цій справі я не даю", – заявив Гіркін-Стрєлков.

Карл Шрек зазначає, що Стрєлков у своїй реакції на заяву слідства не вказує, чи збивали рейс MH17 російські військові.

Журналіст нагадує, що у 2017 році в дебатах із російським опозиціонером Олексієм Навальним Стрєлков говорив, що сепаратистам "не вистачало обладнання, яке могло б збити" MH17:

Інший кореспондент Крістофер Міллер також вважає, що за фразами Стрєлкова може ховатися те, що пасажирський літак збили не так звані "ополченці", а регулярні війська Росії.

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