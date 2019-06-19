Стрєлков твердить, що "ополчення "Боїнг" не збивало"

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Середа, 19 червня 2019, 16:38

Відставний російський офіцер Ігор Гіркін, відомий як учасник агресії РФ під псевдонімом Стрєлков, заперечує причетність бойовиків Донбасу до катастрофи малайзійського пасажирського літака у 2014 році.

Про це він написав у Вконтакте, скрін-шот його реакції з коментарями опублікував іноземний кореспондент Карл Шрек.

 

"Оскільки мене по телефону засипали питаннями всілякі кореспонденти, а в приват уже посипалися такі ж питання від підписників, то повторю те, що пишу і говорю з червня 2014 року і до цього дня:

"Ополчення "Боїнг" не збивало. Жодних коментарів стосовно цієї трагедії, а також про хід слідства у цій справі я не даю", – заявив Гіркін-Стрєлков.

Карл Шрек зазначає, що Стрєлков у своїй реакції на заяву слідства не вказує, чи збивали рейс MH17 російські військові.

Журналіст нагадує, що у 2017 році в дебатах із російським опозиціонером Олексієм Навальним Стрєлков говорив, що сепаратистам "не вистачало обладнання, яке могло б збити" MH17:

Інший кореспондент Крістофер Міллер також вважає, що за фразами Стрєлкова може ховатися те, що пасажирський літак збили не так звані "ополченці", а регулярні війська Росії.

Нагадаємо:

  • 19 червня міжнародна слідча група (JIT) назвала перших чотирьох підозрюваних у причетності до катастрофи лайнера рейсу МН17, збитого над Донбасом 17 липня 2014 року: Сергій Дубинський ("Похмурий"), Ігор Гіркін ("Стрєлков"), Олег Пулатов ("Гюрза") і Леонід Харченко ("Крот"). Лише останній із названих – громадянин України, решта – російські силовики, які воювали на сході України проти української влади.
  • Служба безпеки України повідомила про підозру за ч.3 ст. 258 ККУ (теракт, що призвів до загибелі людини) росіянам Ігорю Гіркіну, Сергію Дубінському та Олегу Пулатову, а також українцю Леоніду Харченку.
  • А команда розслідувачів Bellingcat опублікувала доповідь із іменами бойовиків, які виявилися фігурантами прослушки Служби безпеки України і були причетні до транспортування російського "Бука" і збивання літака рейсу MH17.
  • Літак Boeing 777 збили 17 липня 2014 року недалеко від Тореза Донецької області в ході російської збройної агресії на сході України. Загинули всі 298 осіб.
  • Міжнародне розслідування встановило, що літак збили з зенітного ракетного комплексу "Бук" російського виробництва.
  • Незалежні дослідники стверджують, що ЗРК "Бук" належав 53-й зенітної ракетної бригади з Курська (РФ).
  • 24 травня 2018 року влада Австралії та Нідерландів офіційно звинуватили Росію в катастрофі лайнера над Донбасом.

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Теми: MH17 Гіркін Донбас Росія війна


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