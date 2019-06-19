Стрелков твердит, что "ополчение "Боинг" не сбивало"

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Среда, 19 июня 2019, 16:38

Отставной российский офицер Игорь Гиркин, известный как участник агрессии РФ под псевдонимом Стрелков, отрицает причастность боевиков Донбасса к катастрофе малазийского пассажирского самолета в 2014 году.

Об этом он написал во Вконтакте, скрин-шот его реакции с комментариями опубликовал иностранный корреспондент Карл Шрек.

 

"Поскольку меня по телефону засыпали вопросами всяческие корреспонденты, а в личку уже посыпались такие же вопросы от подписчиков, то повторю то, что пишу и говорю с июня 2014 года и по сей день:

"Ополчение "Боинг" не сбивало. Никаких комментариев по отношению к этой трагедии, а также о ходе следствия по этому делу я не даю", – заявил Гиркин-Стрелков.

Карл Шрек отмечает, что Стрелков в своей реакции на заявление следствия не указывает, сбивали ли рейс MH17 российские военные.

Журналист напоминает, что в 2017 году в дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным Стрелков говорил, что сепаратистам "не хватало оборудования, которое могло бы сбить" MH17:

Другой корреспондент Кристофер Миллер также считает, что за фразами Стрелкова может скрываться то, что пассажирский самолет сбили не так называемые "ополченцы", а регулярные войска России.

Напомним:

  • 19 июня международная следственная группа (JIT) назвала первых четырех подозреваемых в причастности к катастрофе лайнера рейса МН17, сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года: Сергей Дубинский ("Хмурый"), Игорь Гиркин ("Стрелок"), Олег Пулатов ("Гюрза") и Леонид Харченко ("Крот"). Только последний из названых – гражданин Украины, остальные – российские силовики, воевавшие на востоке Украины против украинской власти.
  • Служба безопасности Украины сообщила о подозрении по ч.3 ст. 258 УК (теракт, приведший к гибели человека) россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому и Олегу Пулатову, а также украинцу Леониду Харченко.
  • А команда расследователей Bellingcat опубликовала доклад с именами боевиков, которые оказались фигурантами прослушки Службы безопасности Украины и были причастны к транспортировке российского "Бука" и сбиванию самолета рейса MH17.
  • Самолет Boeing 777 сбили 17 июля 2014 года неподалеку от Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Погибли все 298 человек.
  • Международное расследование установило, что самолет сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук" российского производства.
  • Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ).
  • 24 мая 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе лайнера над Донбассом.

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Темы: MH17 Гиркин Донбасс Росcия война


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