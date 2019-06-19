Стрелков твердит, что "ополчение "Боинг" не сбивало"

Отставной российский офицер Игорь Гиркин, известный как участник агрессии РФ под псевдонимом Стрелков, отрицает причастность боевиков Донбасса к катастрофе малазийского пассажирского самолета в 2014 году.

Об этом он написал во Вконтакте, скрин-шот его реакции с комментариями опубликовал иностранный корреспондент Карл Шрек.

"Поскольку меня по телефону засыпали вопросами всяческие корреспонденты, а в личку уже посыпались такие же вопросы от подписчиков, то повторю то, что пишу и говорю с июня 2014 года и по сей день:

"Ополчение "Боинг" не сбивало. Никаких комментариев по отношению к этой трагедии, а также о ходе следствия по этому делу я не даю", – заявил Гиркин-Стрелков.

Карл Шрек отмечает, что Стрелков в своей реакции на заявление следствия не указывает, сбивали ли рейс MH17 российские военные.

Журналист напоминает, что в 2017 году в дебатах с российским оппозиционером Алексеем Навальным Стрелков говорил, что сепаратистам "не хватало оборудования, которое могло бы сбить" MH17:

Другой корреспондент Кристофер Миллер также считает, что за фразами Стрелкова может скрываться то, что пассажирский самолет сбили не так называемые "ополченцы", а регулярные войска России.

Напомним: