Київський суд не знайшов доказів існування коаліції
Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов народного депутата Андрія Деркача, бо той не надав доказів існування коаліції.
Про це 19 червня повідомляє прес-служба суду.
Деркач вимагав внести прем’єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я.
У суді відзначають, що мотивом рішення стала відсутність доказів існування коаліції депутатських фракції у Верховній Раді, оскільки під час розгляду адміністративної справи відповідні докази не були подані відповідачами до суду.
До того суд витребував у ВР список прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Раді.
Зокрема, інформацію витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій Артура Герасимова та Максима Бурбака.
Позов від Деркача у суд надійшов у лютому 2018 року, де відповідачами були зазначені Герасимов та Бурбак.
Відзначається, що позивач "просив суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією депутатських фракцій прем’єру-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я".
Також Деркач просив зобов’язати Герасимова та Бурбака забезпечити внесення коаліцією пропозиції прем’єру щодо кандидатури міністра.
Нагадаємо:
- 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
- 24 травня стартувала парламентська кампанія.
- Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
- 11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.
- 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубійзаявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.