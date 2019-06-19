Київський суд не знайшов доказів існування коаліції

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов народного депутата Андрія Деркача, бо той не надав доказів існування коаліції.

Про це 19 червня повідомляє прес-служба суду.

Деркач вимагав внести прем’єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я.

У суді відзначають, що мотивом рішення стала відсутність доказів існування коаліції депутатських фракції у Верховній Раді, оскільки під час розгляду адміністративної справи відповідні докази не були подані відповідачами до суду.

До того суд витребував у ВР список прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Раді.

Зокрема, інформацію витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій Артура Герасимова та Максима Бурбака.

Позов від Деркача у суд надійшов у лютому 2018 року, де відповідачами були зазначені Герасимов та Бурбак.

Відзначається, що позивач "просив суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією депутатських фракцій прем’єру-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я".

Також Деркач просив зобов’язати Герасимова та Бурбака забезпечити внесення коаліцією пропозиції прем’єру щодо кандидатури міністра.

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