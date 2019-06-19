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Київський суд не знайшов доказів існування коаліції

Середа, 19 червня 2019, 17:56

Окружний адміністративний суд Києва відмовився задовольнити позов народного депутата Андрія Деркача, бо той не надав доказів існування коаліції.

Про це 19 червня повідомляє прес-служба суду.

Деркач вимагав внести прем’єр-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я.

У суді відзначають, що мотивом рішення стала відсутність доказів існування коаліції депутатських фракції у Верховній Раді, оскільки під час розгляду адміністративної справи відповідні докази не були подані відповідачами до суду.

До того суд витребував у ВР список прізвищ, імен, по батькові народних депутатів, що входять до складу коаліції депутатських фракцій у Раді.

Зокрема, інформацію витребувати і у координаторів коаліції депутатських фракцій Артура Герасимова та Максима Бурбака.   

Позов від Деркача у суд надійшов у лютому 2018 року, де відповідачами були зазначені  Герасимов та Бурбак.

Відзначається, що позивач "просив суд визнати протиправною бездіяльність координаторів коаліції щодо незабезпечення внесення коаліцією депутатських фракцій прем’єру-міністру пропозиції щодо кандидатури міністра охорони здоров’я". 

Також Деркач просив зобов’язати Герасимова та Бурбака забезпечити внесення коаліцією пропозиції прем’єру щодо кандидатури міністра.

Нагадаємо: 

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8 скликання та призначення позачергових виборів на 21 липня.
  • 24 травня стартувала парламентська кампанія.
  • Того ж дня група депутатів "Народного фронту" внесла до Конституційного суду подання про конституційність указу президента Володимира Зеленського про позачергові вибори до Верховної Ради.
  • 11 червня Конституційний Суд завершив відкриту частину розгляду у справі про розпуск Верховної Ради.
  • 14 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубійзаявив, що передав у Конституційний суд документ про чисельність складу двох фракцій, які входили до коаліції. Документу не вистачало на засіданні КС 11 червня.

Українська правда

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