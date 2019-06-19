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Киевский суд не нашел доказательств существования коалиции

Среда, 19 июня 2019, 17:56

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск народного депутата Андрея Деркача, потому что тот не предоставил доказательств существования коалиции.

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.

Деркач требовал внести премьер-министру предложения о кандидатуре министра здравоохранения.

В суде отмечают, что мотивом решения стало отсутствие доказательств существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, поскольку при рассмотрении административного дела соответствующие доказательства не были представлены ответчиками.

До этого суд вытребовал в ВР список фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций Рады.

В частности, информацию требовали у координаторов коалиции депутатских фракций Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Иск от Деркача в суд поступил в феврале 2018 года, ответчиками были указаны Герасимов и Бурбака.

Отмечается, что истец просил суд "признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьер-министру предложения о кандидатуре министра здравоохранения".

Также Деркач просил обязать Герасимова и Бурбака обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра.

Напомним:

  • 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
  • 24 мая стартовала парламентская кампания.
  • В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.
  • 11 июня Конституционный Суд завершил открытую часть заседания в деле о роспуске Верховной Рады.
  • 14 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о численности состава двух фракций, входящих в коалицию. Документа не хватало на заседании КС 11 июня.

Украинская правда
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