Киевский суд не нашел доказательств существования коалиции

Окружной административный суд Киева отказался удовлетворить иск народного депутата Андрея Деркача, потому что тот не предоставил доказательств существования коалиции.

Об этом 19 июня сообщает пресс-служба суда.

Деркач требовал внести премьер-министру предложения о кандидатуре министра здравоохранения.

В суде отмечают, что мотивом решения стало отсутствие доказательств существования коалиции депутатских фракций в Верховной Раде, поскольку при рассмотрении административного дела соответствующие доказательства не были представлены ответчиками.

До этого суд вытребовал в ВР список фамилий, имен, отчеств народных депутатов, входящих в состав коалиции депутатских фракций Рады.

В частности, информацию требовали у координаторов коалиции депутатских фракций Артура Герасимова и Максима Бурбака.

Иск от Деркача в суд поступил в феврале 2018 года, ответчиками были указаны Герасимов и Бурбака.

Отмечается, что истец просил суд "признать противоправной бездеятельность координаторов коалиции относительно необеспечения внесения коалицией депутатских фракций премьер-министру предложения о кандидатуре министра здравоохранения".

Также Деркач просил обязать Герасимова и Бурбака обеспечить внесение коалицией предложения премьеру по кандидатуре министра.

Напомним: