Батько Гандзюк попросив Зеленського про зустріч. Президент погодився

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Четвер, 20 червня 2019, 11:51

Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

Відкритий лист Гандзюк розмістив на своїй сторінці у Facebook 19 червня, а наступного дня Зеленський відповів йому у коментарях.

Поточні результати розслідування батько активістки називає незадовільними:

"Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент".

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", – написав Гандзюк.

Він нагадав, що балотуючись, Зеленський вимагав у попередника – Петра Порошенка – покарати вбивць Катерини Гандзюк. 

"Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилось би тридцять чотири...", – написав батько Гандзюк.

Зранку у четвер під його постом з’явився коментар від імені верифікованої сторінки Зеленського у Facebook із пропозицією зустрітись в Адміністрації президента, від імені якої з батьком мають зв’язатися.

 

Нагадаємо:

  • 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
  • Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
  • 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
  • Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення,  Віктор Горбунов - 3 роки.
  • Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
  • Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.

Українська правда

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Теми: напад на Гандзюк Зеленський


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