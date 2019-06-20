Батько Гандзюк попросив Зеленського про зустріч. Президент погодився

Віктор Гандзюк попросив про закриту зустріч із президентом Володимиром Зеленським стосовно розслідування вбивства його доньки і глава держави погодився.

Відкритий лист Гандзюк розмістив на своїй сторінці у Facebook 19 червня, а наступного дня Зеленський відповів йому у коментарях.

Поточні результати розслідування батько активістки називає незадовільними:

"Виконавці отримали смішні вироки, як за крадіжку велосипеда. Організатор закордоном, та ще не в міжнародному розшуку. Замовники на волі, один керує областю, інші, кажуть, збираються в парламент".

"Я хочу зустрітися з президентом разом із тими, хто весь час не дає забути про вбивство Каті. Не для піару. Нам потрібна зустріч без камер та журналістів. У нас є дуже важлива розмова і в нас всього одна мета - покарати винних у вбивстві", – написав Гандзюк.

Він нагадав, що балотуючись, Зеленський вимагав у попередника – Петра Порошенка – покарати вбивць Катерини Гандзюк.

"Сьогодні президентом стали ви. Вбивці досі не покарані. Будь ласка, не мовчіть. Позавчора Каті виповнилось би тридцять чотири...", – написав батько Гандзюк.

Зранку у четвер під його постом з’явився коментар від імені верифікованої сторінки Зеленського у Facebook із пропозицією зустрітись в Адміністрації президента, від імені якої з батьком мають зв’язатися.

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