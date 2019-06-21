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Балуха знову перевели в штрафний ізолятор - правозахисник

П'ятниця, 21 червня 2019, 01:53

Українського політв'язня Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор колонії в Тверській області РФ.

Про це 20 червня у коментарі виданню "Крим.Реалії" повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

За його словами, про те, що Балух перебуває в ШІЗО, він дізнався при спробі передачі в коолонію посилки.

"Йому було призначена знову посилка і передача ... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому", - розповів Міхнов-Вайтенко.

З якого числа перебуває Балух у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Адвокат політв'язня Ольга Дінзе заявила "Крим.Реалі", що їй про це нічого не відомо. Вона повідомила, що планує поїздку до підзахисного 21 червня.

Нагадаємо:

  • Український політв'язень Володимир Балух з 29 березня перебуває у виправній колонії №4 міста Торжок Тверської області РФ.
  • 25 січня 2019 року підконтрольний Росії Керченський міський суд відмовив Балуху в умовно-достроковому звільненні.
  • У жовтні 2018 року "Верховний суд Криму" переглянув вирок засудженому до 5 років колонії Балух та скоротив термін вироку на місяць: до 4 років і 11 місяців колонії зі штрафом в 10 тисяч рублів.
  • Балух понад 200 днів тримав голодування, протестуючи проти вироку.
  • ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі його будинку 90 патронів і кілька тротилових шашок.
  • Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію: через прапор України, який майорів на подвір'ї його дому.
  • Правозахисний центр "Меморіал" визнав Володимира Балуха політичним в'язнем.

Теми: БалухКримполітв'язні
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