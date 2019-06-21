Балуха знову перевели в штрафний ізолятор - правозахисник

Українського політв'язня Володимира Балуха знову помістили в штрафний ізолятор колонії в Тверській області РФ.

Про це 20 червня у коментарі виданню "Крим.Реалії" повідомив єпископ Апостольської православної церкви (АПЦ) Росії, член Правозахисної ради Санкт-Петербурга Григорій Міхнов-Вайтенко.

За його словами, про те, що Балух перебуває в ШІЗО, він дізнався при спробі передачі в коолонію посилки.

"Йому було призначена знову посилка і передача ... Пішли сьогодні. Сьогодні, коли прийомниця з'ясовувала, призначена або не призначена, прийшла інформація, що Балух знову поміщений у ШІЗО, і, відповідно, передача йому не призначена. Така інформація була приблизно півгодини тому", - розповів Міхнов-Вайтенко.

З якого числа перебуває Балух у штрафному ізоляторі йому невідомо.

Адвокат політв'язня Ольга Дінзе заявила "Крим.Реалі", що їй про це нічого не відомо. Вона повідомила, що планує поїздку до підзахисного 21 червня.

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