Балуха снова перевели в штрафной изолятор - правозащитник
Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор колонии в Тверской области РФ.
Об этом 20 июня в комментарии изданию "Крым.Реалии" сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.
По его словам, о том, что Балух находится в ШИЗО, он узнал при попытке передачи в коолонию посылки.
"Ему было назначена снова посылка и передача ... Пошли сегодня. Сегодня, когда прийомщица выясняла, назначена или не назначена, пришла информация, что Балух снова помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не назначена. Такая информация была примерно полчаса назад", - рассказал Михнов-Вайтенко.
С какого числа находится Балух в штрафном изоляторе, ему неизвестно.
Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила "Крым.Реали", что ей об этом ничего не известно. Она сообщила, что планирует поездку в подзащитного 21 июня.
Напомним:
- Украинский политзаключенный Владимир Балух с 29 марта находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии Балуху и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- Балух более 200 дней держал голодовку, протестуя против приговора.
- ФСБ России задержала Владимира Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию: из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
- Правозащитный центр "Мемориал" признал Владимира Балуха политическим заключенным.
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