Балуха снова перевели в штрафной изолятор - правозащитник

Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор колонии в Тверской области РФ.

Об этом 20 июня в комментарии изданию "Крым.Реалии" сообщил епископ Апостольской православной церкви (АПЦ) России, член Правозащитного совета Санкт-Петербурга Григорий Михнов-Вайтенко.

По его словам, о том, что Балух находится в ШИЗО, он узнал при попытке передачи в коолонию посылки.

"Ему было назначена снова посылка и передача ... Пошли сегодня. Сегодня, когда прийомщица выясняла, назначена или не назначена, пришла информация, что Балух снова помещен в ШИЗО, и, соответственно, передача ему не назначена. Такая информация была примерно полчаса назад", - рассказал Михнов-Вайтенко.

С какого числа находится Балух в штрафном изоляторе, ему неизвестно.

Адвокат политзаключенного Ольга Динзе заявила "Крым.Реали", что ей об этом ничего не известно. Она сообщила, что планирует поездку в подзащитного 21 июня.

Напомним: