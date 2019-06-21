Кернес уже утвердил возвращения проспекта Жукова
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Пятница, 21 июня 2019, 14:06
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже подписал решение городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
Это Кернес подтвердил местному изданию "МедиаПорт".
Отмечается, что сначала Кернес посоветовал смотреть решения на сайте горсовета.
В частности, в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.
На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".
Напомним:
- Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
- 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
- Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
- 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
- 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.
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