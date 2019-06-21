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Кернес уже утвердил возвращения проспекта Жукова

Пятница, 21 июня 2019, 14:06

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже подписал решение городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Это Кернес подтвердил местному изданию "МедиаПорт".

Отмечается, что сначала Кернес посоветовал смотреть решения на сайте горсовета.

В частности, в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".

Напомним:

  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Темы: КернесХарьков
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