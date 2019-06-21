Кернес уже утвердил возвращения проспекта Жукова

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже подписал решение городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Это Кернес подтвердил местному изданию "МедиаПорт".

Отмечается, что сначала Кернес посоветовал смотреть решения на сайте горсовета.

В частности, в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".

Напомним: