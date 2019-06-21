Кернес уже утвердил возвращения проспекта Жукова

2467 просмотров
Пятница, 21 июня 2019, 14:06

Мэр Харькова Геннадий Кернес уже подписал решение городского совета о возвращении проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Это Кернес подтвердил местному изданию "МедиаПорт".

Отмечается, что сначала Кернес посоветовал смотреть решения на сайте горсовета.

В частности, в Едином реестре городских актов решение опубликовано с печатью Департамента организационной работы, без подписи городского головы.

На вопрос, означает ли это, что подпись есть, Кернес сказал: "Если есть печать, значит, есть подпись".

Напомним:

  • Проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
  • 8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.
  • 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.
  • 20 июня Нацполиция Харьковщины открыла уголовное производство в отношении решения депутатов Харьковского горсовета вернуть проспекта Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Кернес Харьков


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кернес отреагировал на "пас" Зеленского: Пора возвращаться с Майданов 4 июня 2019, 17:31
Партию "Доверяй делам" возглавил Кернес: обругал митингующих и вспомнил о Януковиче 2 июня 2019, 15:56
Харьков: Против партии Кернеса и Труханова протестуют, памятник Жукову снесли 2 июня 2019, 13:40
Все новости
Главные новости
Банкротство ГТС: Тимошенко подала в ГБР заявление на Порошенко, Гройсмана и Коболева
Зеленский внес в Раду законопроект против кнопкодавов
Туроператора "JoinUP!" оштрафовали за повторный обман и нечестную конкуренцию
Суд открыл путь Саакашвили в Раду
Все новости
Медицина

Лечат ли пчелы?

здоровье

Усилитель вкуса глутамат натрия: когда вредит, а когда — нет

мнение

Почему собаки иногда имеют такой печальный взгляд?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів