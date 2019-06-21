Группа нардепов пожаловалась в КС на закон о языке

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Пятница, 21 июня 2019, 16:56

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, которые требуют проверить на конституционность закон об украинском языке.

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба КС.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 № 2704-VIII", - говорится в сообщении.

Одним из инициаторов представления был нардеп Вадим Новинский.

Нардепы считают, что закон не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

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Напомним:

  • 25 апреля народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля.
  • За это решение проголосовали 278 парламентариев.
  • Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".
  • Российская делегация обратилась к председателю Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке.
  • 20 мая члены Совета Безопасности ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией по украинскому закону о языке.

Украинская правда

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Темы: язык Конституция


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