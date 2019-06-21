Группа нардепов пожаловалась в КС на закон о языке

В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, которые требуют проверить на конституционность закон об украинском языке.

Об этом 21 июня сообщает пресс-служба КС.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата относительно конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 № 2704-VIII", - говорится в сообщении.

Одним из инициаторов представления был нардеп Вадим Новинский.

Нардепы считают, что закон не соответствует Конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств, а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан".

Читайте также: "Закон о языке. Опровергаем страшилки и перевирания"

Напомним: