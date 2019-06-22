Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко: был на конных соревнованиях

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято 21 июня, сообщает Слідство.Інфо.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - пишет издание.

"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: "Получил хорошие новости сегодня".

Напомним: