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Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко: был на конных соревнованиях

Суббота, 22 июня 2019, 09:37
Суд обязал ЦИК зарегистрировать Онищенко: был на конных соревнованиях

Шестой апелляционный административный суд обязал ЦИК зарегистрировать нардепа-беглеца Александра Онищенко кандидатом в народные депутаты на внеочередные выборы в Верховную Раду.

Соответствующее решение было принято 21 июня, сообщает Слідство.Інфо.

Онищенко подал в суд на решение ЦИК, которая ранее отказалась регистрировать его кандидатом из-за того, что в течение последних 5 лет он не проживал в Украине.

"В своей автобиографии как кандидат он написал, что с 2016 года и по настоящее время находится за пределами государства, потому что якобы представлял Украину на соревнованиях по конному спорту "в статусе всадника". В подтверждение Онищенко дал письмо от общественной организации "Всеукраинская федерация конного спорта Украины". Суд принял его аргументы и удовлетворил ходатайство", - пишет издание.

"Коллегия судей отмечает, что указанные документы подтверждают уважительность причины выезда Онищенко за пределы Украины с 2016 года по настоящее время", - говорится в решении суда.

Сам Онищенко подтвердил информацию на своей странице в Facebook, написав: "Получил хорошие новости сегодня".

Напомним:

  • Недавно нардеп Александр Онищенко, который бежал из Украины, заявил, что намерен вернуться и принять участие в досрочных парламентских выборах по 93-му округу в Киевской области.
  • 14 июня секретарь ЦИК Наталья Бернацька сообщила, что Онищенко подал документы в ЦИК. "По факту в пакете документов, которые он к нам направил, он утверждает, что он был делегирован от Украины участвовать в конных соревнованиях", - рассказала она.
  • 15 июня ЦИК отказала Онищенко в регистрации кандидатом в нардепы.
  • Александр Онищенко бежал из Украины и находится в розыске, хотя Интерпол отказался объявлять его в международный розыск.
  • 5 июля 2016 года, когда нардеп уже находился за границей, Верховная Рада дала согласие на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.
  • По данным НАБУ, Онищенко вместе с соратниками продавали газ госпредприятия "Укргаздобыча" с помощью нескольких своих компаний через "псевдобиржи", что нанесло государству ущерб на сумму более 1,613 миллиарда гривень.
  • Руководителями преступной группировки, кроме самого депутата, считаются его мать Инесса Кадырова и бизнесмен Валерий Постный.
  • По версии следствия, Онищенко причастен к хищению более 1,6 миллиарда гривень с 2013 по 2016 год. Ущерб предприятию "Укргаздобыча" оцениваются в более 740 миллионов.
  • В феврале в САП сообщили, что направили в суд обвинительный акт по "газовому делу" в отношении народного депутата и финансового директора.
  • В марте 2019 года суд отменил арест корпоративных прав компании "Майдан-Плаза", которая фигурирует в деле о хищении средств Онищенко.
  • Сам Онищенко заявлял, что находится в Испании и все обвинения в свой адрес отвергает.
  • Дело Онищенко уже направлено в суд, первое заседание назначено на июнь 2019 года.
  • 22 мая 2019 года в Печерском суде должно было состояться заседание по так называемому "газовому делу Онищенко", на котором суд должен был решить, снимать ли Онищенко с розыска. 

Украинская правда
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