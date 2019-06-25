Дзвінки про мінування хочуть спершу перевіряти на фейковість

Міністерство внутрішніх справ хоче переглянути алгоритм дій поліції під час реагування на дзвінки про мінування, зокрема, спочатку перевіряти, чи це не "фейк".

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Пропонують, щоб негайну перевірку на правдивість проводили фахівці оперативних підрозділів кіберполіції.

Крім цього, МВС ініціюватиме зміни до Кримінального кодексу України для посилення відповідальності за скоєння завідомо неправдивих злочинів.

"У ряді випадків запропонуємо збільшити термін кримінальної відповідальності та обмеження волі на строк більше 6 років, а також передбачити додатково конфіскацію майна в таких випадках", - розповів директор Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

Він наголосив, що найчастіше повідомлення про мінування надходять від ботів із Росії та непідконтрольних територій на сході України. Це роблять за допомогою IP-телефонів та інтернету.

За завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності статтею 259 ККУ передбачено до шести років позбавлення волі.

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