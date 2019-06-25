Звонки о минировании хотят сначала проверять на фейковость
Министерство внутренних дел хочет пересмотреть алгоритм действий полиции во время реагирования на звонки о минировании, в частности, сначала проверять, не "фейк" ли это.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Предлагают, чтобы немедленную проверку на достоверность проводили специалисты оперативных подразделений киберполиции.
Кроме этого, МВД инициирует изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.
"В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более 6 лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в таких случаях", - рассказал директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.
Он отметил, что чаще всего сообщения о минировании поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. Это делают с помощью IP-телефонов и интернета.
За заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности статьей 259 УКУ предусмотрено до шести лет лишения свободы.
Напомним:
- В последние годы в Украине значительно возросло количество сообщений о заминировании.
- Часто "минируют" административные здания, школы, ТРЦ и аэропорты в Киеве, Харькове, Одессе, Николаеве, Львове, Запорожье.
- Немало сообщений поступает о минировании киевского метро.
- Все это создает неудобства для пассажиров или посетителей упомянутых объектов, а также приводит к дополнительным расходам для проверки помещений и прилегающих к ним территорий.
- Чаще всего правоохранители отчитываются, что взрывчатых предметов по указанным адресам не находят.
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