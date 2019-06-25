Тимошенко дала поради Зеленському щодо ПАРЄ: на все є 24 години

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Вівторок, 25 червня 2019, 14:32

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.

Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.

"В України є доба, кожну хвилину якої треба використати для активних дипломатичних дій. Головна відповідальність зараз лягає на нового президента України", - заявила Тимошенко.

"За 24 години йому треба телефоном зв’язатися з усіма ключовими лідерами Європи та знайти аргументи і докази, які переконають їх не робити цей крок", - наголосила політик.

Крім того вона запропонувала Зеленському скликати на термінові консультації керівників парламенту і парламентських фракцій, уряду, МЗС, РНБО для вироблення скоординованої стратегії подальших спільних дій.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

Нагадаємо:

  • У ніч на 25 червня Парламентська асамблея Ради Європи скасувала механізм санкцій для країн, які не виконують її рішення, однак у депутатів лишилася можливість відмовити у повноваженнях делегації чи накласти дрібні санкції. 
  • Україна та Грузія оскаржили повноваження російської делегації у ПАРЄ.
  • Російська делегація майже одразу подала заявку на підтвердження своїх повноважень в Парламентській асамблеї Ради Європи.
  • Українська делегація вирішила зупинити роботу у ПАРЄ на знак протесту проти рішення про знищення санкційного механізму, яке дозволяє Росії повернутися до участі в органі.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що розчарований рішенням Парламентської асамблеї Ради Європи затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Українська правда

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Теми: Тимошенко Батьківщина Зеленський президент ПАРЄ


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