Тимошенко дала поради Зеленському щодо ПАРЄ: на все є 24 години

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що протягом доби президент Володимир Зеленський має переконати ключових лідерів Європи не повертати російську делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це повідомляє прес-служба політсили.

За її словами, рішення ПАРЄ про зняття санкцій з російської делегації фактично означає провал зовнішньої дипломатії України та фіаско Нормандського формату переговорів про досягнення миру.

Вона додала, що оскільки питання фізичного повернення російської делегації в сесійну залу відкладено ще на 24 години, у президента є час, щоб завадити цьому.

"В України є доба, кожну хвилину якої треба використати для активних дипломатичних дій. Головна відповідальність зараз лягає на нового президента України", - заявила Тимошенко.

"За 24 години йому треба телефоном зв’язатися з усіма ключовими лідерами Європи та знайти аргументи і докази, які переконають їх не робити цей крок", - наголосила політик.

Крім того вона запропонувала Зеленському скликати на термінові консультації керівників парламенту і парламентських фракцій, уряду, МЗС, РНБО для вироблення скоординованої стратегії подальших спільних дій.

Детальніше про те, що відбувалося у ПАРЄ на початку цього тижня, у статті "Спамери-захисники: як саме Україна боролася за збереження санкцій проти Росії у ПАРЄ".

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