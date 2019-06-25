Тимошенко дала советы Зеленскому относительно ПАСЕ: на все есть 24 часа

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Вторник, 25 июня 2019, 14:32

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в течение суток президент Владимир Зеленский должен убедить ключевых лидеров Европы не возвращать российскую делегацию в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По ее словам, решение ПАСЕ о снятии санкций с российской делегации фактически означает провал внешней дипломатии Украины и фиаско Нормандского формата переговоров о достижении мира.

Она добавила, что поскольку вопрос физического возвращения российской делегации в сессионный зал отложено еще на 24 часа, у президента есть время, чтобы помешать этому.

"В Украины есть сутки, каждую минуту которой нужно использовать для активных дипломатических действий. Главная ответственность сейчас ложится на нового президента Украины", - заявила Тимошенко.

"За 24 часа ему надо по телефону связаться со всеми ключевыми лидерами Европы и найти аргументы и доказательства, которые убедят их не делать этот шаг", - подчеркнула политик.

Кроме того, она предложила Зеленскому созвать на срочные консультации руководителей парламента и парламентских фракций, правительства, МИД, СНБО для выработки скоординированной стратегии дальнейших совместных действий.

Подробнее о том, что происходило в ПАСЕ в начале этой недели, читайте в статье "Спамеры-защитники: как Украина боролась за сохранение санкций против России в ПАСЕ".

Напомним:

  • В ночь на 25 июня Парламентская ассамблея Совета Европы отменила механизм санкций для стран, которые не выполняют ее решения, однако у депутатов осталась возможность отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции.
  • Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.
  • Российская делегация почти сразу подала заявку на подтверждение своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы.
  • Украинская делегация решила остановить работу в ПАСЕ в знак протеста против решения об уничтожении санкционного механизма, позволяющего России вернуться к участию в органе.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы утвердить без ограничений полномочия делегации Российской Федерации.

Украинская правда

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Темы: Тимошенко Батькивщина Зеленский президент ПАСЕ


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