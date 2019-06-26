ДТП в Харкові: Суд постановив відкрити справу проти фахівців НДІ судових експертиз
Київський райсуд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо дій експертів Харківського НДІ судових експертиз ім.Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу в кримінальному провадженні щодо ДТП, яке сталося в центрі міста в жовтні 2017 року і в результаті якого загинули 6 осіб.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат одного з обвинувачених в ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.
Він також опублікував фото вступної та резолютивної частини ухвали суду.
"Матеріали кримінального провадження ... повернути в слідче управління ГУ Нацполіціі в Харківській області для вирішення питання про відновлення досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі суду.
Раніше Ленінський райсуд Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, за ч.2 ст.384 (завідомо неправдивий висновок експерта, наданий органу, який здійснює досудове розслідування, суду) КК України.
Фахівці з автотехнічної експертизи заявили в суді, що дії обох фігурантів знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку щодо моменту небезпеки, тобто обидва водії порушили правила.
Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.
Прокуратура скасувала цю постанову і направила провадження в слідче управління ГУ НП в Харківській області. Однак на початку червня провадження знову було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.
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Нагадаємо,
- 18 жовтня 2017 року Харкові в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus, за кермом якого перебувала 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева, загинули 6 осіб, ще 6 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
- Аналіз виявив у сечі Зайцевої опіати у момент скоєння ДТП. Згодом повторна експертиза опіатів не виявила.
- За результатами експертизи, у момент ДТП автомобіль Зайцевої рухався зі швидкістю 106 км на годину.
- 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова засудив Олену Зайцеву і другого учасника ДТП - водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - до 10 років в'язниці. Зайцева визнала свою провину, Дронов - ні.