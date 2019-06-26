ДТП в Харкові: Суд постановив відкрити справу проти фахівців НДІ судових експертиз

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Середа, 26 червня 2019, 03:33

Київський райсуд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо дій експертів Харківського НДІ судових експертиз ім.Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу в кримінальному провадженні щодо ДТП, яке сталося в центрі міста в жовтні 2017 року і в результаті якого загинули 6 осіб.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив адвокат одного з обвинувачених в ДТП Геннадія Дронова Сергій Перепелиця.

Він також опублікував фото вступної та резолютивної частини ухвали суду.

"Матеріали кримінального провадження ... повернути в слідче управління ГУ Нацполіціі в Харківській області для вирішення питання про відновлення досудового розслідування. Ухвала оскарженню не підлягає", - йдеться в ухвалі суду.

Раніше Ленінський райсуд Харкова задовольнив позов Перепелиці і зобов'язав відкрити кримінальне провадження щодо дій експертів, які проводили автотехнічну експертизу, за ч.2 ст.384 (завідомо неправдивий висновок експерта, наданий органу, який здійснює досудове розслідування, суду) КК України.

Фахівці з автотехнічної експертизи заявили в суді, що дії обох фігурантів знаходяться в причинно-наслідковому зв'язку щодо моменту небезпеки, тобто обидва водії порушили правила.

Слідчий Холодногірського відділу поліції Харкова не знайшов складу злочину в діях експертів і закрив кримінальне провадження у зв'язку з відсутністю складу злочину.

Прокуратура скасувала цю постанову і направила провадження в слідче управління ГУ НП в Харківській області. Однак на початку червня провадження знову було закрито у зв'язку з відсутністю складу злочину.

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Нагадаємо,

  • 18 жовтня 2017 року Харкові в результаті ДТП за участю автомобіля Lexus, за кермом якого перебувала 20-річна дочка харківського бізнесмена Олена Зайцева, загинули 6 осіб, ще 6 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
  • Аналіз виявив у сечі Зайцевої опіати у момент скоєння ДТП. Згодом повторна експертиза опіатів не виявила.
  • За результатами експертизи, у момент ДТП автомобіль Зайцевої рухався зі швидкістю 106 км на годину.
  • 26 лютого 2019 року Київський районний суд Харкова засудив Олену Зайцеву і другого учасника ДТП - водія Volkswagen Touareg Геннадія Дронова - до 10 років в'язниці. Зайцева визнала свою провину, Дронов - ні.

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Теми: ДТП Харків суд


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