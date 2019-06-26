ДТП в Харькове: Суд постановил открыть дело против специалистов НИИ судебных экспертиз

Киевский райсуд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Он также опубликовал фото вступительной и резолютивной части определения суда.

"Материалы уголовного производства... вернуть в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении суда.

Ранее Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч.2 ст.384 (заведомо неправдивый вывод эксперта, предоставленный органу, осуществляющему досудебное расследование, суду) УК Украины.

Специалисты по автотехнической экспертизе заявили в суде, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи относительно момента опасности, то есть оба водителя нарушили правила.

Следователь Холодногорского отдела полиции Харькова не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.

Прокуратура отменила это постановление и направила производство в следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако в начале июня производство вновь было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

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Напомним,