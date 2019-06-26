ДТП в Харькове: Суд постановил открыть дело против специалистов НИИ судебных экспертиз
Киевский райсуд Харькова отменил постановление следователя о закрытии уголовного производства по действиям экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз им.Бокариуса, проводивших автотехническую экспертизу в уголовном производстве по ДТП, которое произошло в центре города в октябре 2017 года и в результате которого погибли 6 человек.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат одного из обвиняемых в ДТП Геннадия Дронова Сергей Перепелица.
Он также опубликовал фото вступительной и резолютивной части определения суда.
"Материалы уголовного производства... вернуть в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области для решения вопроса о возобновлении досудебного расследования. Определение обжалованию не подлежит", - говорится в определении суда.
Ранее Ленинский райсуд Харькова удовлетворил иск Перепелицы и обязал открыть уголовное производство по действиям экспертов, проводивших автотехническую экспертизу, по ч.2 ст.384 (заведомо неправдивый вывод эксперта, предоставленный органу, осуществляющему досудебное расследование, суду) УК Украины.
Специалисты по автотехнической экспертизе заявили в суде, что действия обоих фигурантов находятся в причинно-следственной связи относительно момента опасности, то есть оба водителя нарушили правила.
Следователь Холодногорского отдела полиции Харькова не нашел состава преступления в действиях экспертов и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием состава преступления.
Прокуратура отменила это постановление и направила производство в следственное управление ГУ НП в Харьковской области. Однако в начале июня производство вновь было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
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Напомним,
- 18 октября 2017 года в Харькове в результате ДТП с участием автомобиля Lexus, за рулем которого находилась 20-летняя дочь харьковского бизнесмена Елена Зайцева, погибли 6 человек, еще 6 получили ранения различной степени тяжести.
- Анализ показал наличие в моче Зайцевой опиатов в момент ДТП. Позже стало известно, что повторная экспертиза опиаты не выявила.
- По результатам экспертизы, автомобиль Зайцевой двигался со скоростью 106 км в час.
- 26 февраля 2019 года Киевский районный суд Харькова приговорил Елену Зайцеву и второго участника ДТП - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова - к 10 годам тюрьмы. Зайцева признала свою вину, Дронов - нет.
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