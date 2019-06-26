Мангера лишили без закордонного паспорта і з браслетом ще на 2 місяці
Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, зобов’язавши підозрюваного Владислава Мангера здати паспорти і вдягнути браслет.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у facebook.
Суддя зобов'язав Мангера прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу у встановлений час, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи для виїзду, носити електронний засіб контролю.
Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.
Нагадуємо:
- 31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловік вилив на активістку Катерину Гандзюк кислоту. Вона потрапила до реанімаційного відділення з сильними опіками. 4 листопада вона померла у лікарні після багатьох операцій.
- Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк. За кілька місяців обвинувачені визнали свою провину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
- 6 червня 2019 року суд виніс вироки виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - до 6 років в'язниці.
- Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.
- Голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру оголосили підозру в замовленні вбивства Гандзюк, але пізніше пом’якшили її.
- Громадські активісти наполягають, що до вбивства Гандзюк причетні херсонські чиновники Андрій Гордєєв та Євген Рищук.
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