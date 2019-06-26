Мангера лишили без закордонного паспорта і з браслетом ще на 2 місяці

Шевченківський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк, зобов’язавши підозрюваного Владислава Мангера здати паспорти і вдягнути браслет.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у facebook.

Суддя зобов'язав Мангера прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді на першу вимогу у встановлений час, не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого і прокурора, повідомляти слідчого і прокурора про зміну свого місця проживання, здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи для виїзду, носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.

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