Суд обязал Мангера сдать загранпаспорт и носить браслет

8 просмотров
Среда, 26 июня 2019, 06:27

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обязав подозреваемого Владислава Мангера сдать паспорта и надеть браслет.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в facebook.

Судья обязал Мангера прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.

Напоминаем:

  • 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюккислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
  • Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
  • 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям.Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
  • Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
  • Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
  • Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк суд Генпрокуратура


powered by lun.ua
Материалы по теме
Дело Гандзюк: Мангер просит встречи с Зеленским 21 июня 2019, 02:23
Отец Гандзюк попросил Зеленского о встрече. Президент согласился 20 июня 2019, 11:51
Дело Гандзюк: на Херсонщине проводят 13 обысков 19 июня 2019, 14:31
Все новости
Главные новости
В Харькове неизвестные ночью на проспекте Григоренко возвращают таблички с именем Жукова
Суд отменил отказ ЦИК в регистрации команды Саакашвили на выборах
Суд Киева вернул проспектам Бандеры и Шухевича старые названия
Новости 25 июня Россия в ПАСЕ, экстрадиция Фирташа, увольнение и назначение Богдана
Все новости
семья

Свекровь, теща, мама и конфликты с ними: как жить дружно

ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

Культура

Как представители древних племен сохраняют уникальные традиции

Поиск по сайту
Архив
Весь архів