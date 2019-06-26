Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обязав подозреваемого Владислава Мангера сдать паспорта и надеть браслет.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в facebook.

Судья обязал Мангера прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.

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