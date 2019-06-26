Мангера оставили без загранпаспорта и с браслетом еще на 2 месяца
Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, обязав подозреваемого Владислава Мангера сдать паспорта и надеть браслет.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в facebook.
Судья обязал Мангера прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию в установленное время, не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя и прокурора, уведомлять следователя и прокурора об изменении своего места жительства, сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу и другие документы для выезда, носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.
Напоминаем:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на активистку Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами. 4 ноября она умерла в больнице после множественных операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Через несколько месяцев обвиняемые признали свою вину, а прокуратура изменила им подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- 6 июня 2019 года суд вынес приговор исполнителям.Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного вылившего на Гандзюк кислоту Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор - 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года.
- Председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в заказе убийства Гандзюк, но позже смягчили его.
- Общественные активисты настаивают, что к убийству Гандзюк причастны херсонские чиновники Андрей Гордеев и Евгений Рищук.