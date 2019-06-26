Окружний адмінсуд Києва взявся за новий український правопис
Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 27 червня підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про оскарження нової редакції українського правопису.
Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, зазначає прес-служба суду.
Позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки - учениці 7-го класу.
Серед вимог позову - визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".
На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, "діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання".
Нагадаємо:
- 22 травня Кабінет міністрів схвалив оновлений український правопис у новій редакції, який замінить редакцію 1992 року.
- Нова редакція українського правопису офіційно почала діяти 3 червня. З цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя.
- Водночас, у Міністерстві освіти та науки України зазначили, найближчі 5 років питання на ЗНО стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися.
- Напередодні Окружний адмінсуд Києва скасував перейменування двох столичних проспектів іменами Степана Бандери і Романа Шухевича.
- Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, визнання протиправними дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта.
- 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Нацбанку і Кабміну і скасував націоналізацію Приватбанку.
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