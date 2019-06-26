Окружний адмінсуд Києва взявся за новий український правопис

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 27 червня підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету міністрів про оскарження нової редакції українського правопису.

Розгляд справи відбуватиметься за правилами загального позовного провадження, зазначає прес-служба суду.

Позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки - учениці 7-го класу.

Серед вимог позову - визнання протиправною та нечинною постанову Кабінету міністрів №437 від 22 травня 2019 року "Питання українського правопису".

На думку позивачки, уряд, ухвалюючи зміни до правопису, "діяв поза межами своїх повноважень та не врахував реального стану розвитку української мови, що ускладнить її вивчення та грамотне використання".

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