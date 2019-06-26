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Окружной админсуд Киева взялся за новое украинское правописание

Среда, 26 июня 2019, 14:33

Окружной административный суд города Киева назначил на 27 июня подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства, отмечает пресс-служба суда.

Истица обратилась в суд в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса.

Среди требований иска – признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 года "Вопрос украинского правописания".

По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Напомним:

  • 22 мая Кабинет министров одобрил обновленное украинское правописание в новой редакции, которое заменит редакцию 1992 года.
  • Новая редакция украинского правописания официально начала действовать 3 июня. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.
  • В то же время, в Министерстве образования и науки Украины отметили, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.
  • Накануне Окружной админсуд Киева отменил переименование двух столичных проспектов именами Степана Бандеры и Романа Шухевича.
  • Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте.
  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров и отменил национализацию Приватбанка.
     

Украинская правда
Темы: языксуд
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