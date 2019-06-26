Окружной админсуд Киева взялся за новое украинское правописание

Окружной административный суд города Киева назначил на 27 июня подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.

Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства, отмечает пресс-служба суда.

Истица обратилась в суд в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса.

Среди требований иска – признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 года "Вопрос украинского правописания".

По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".

Напомним: