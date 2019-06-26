Окружной админсуд Киева взялся за новое украинское правописание
Окружной административный суд города Киева назначил на 27 июня подготовительное заседание по иску к Кабинету министров об обжаловании новой редакции украинского правописания.
Рассмотрение дела будет проходить по правилам общего искового производства, отмечает пресс-служба суда.
Истица обратилась в суд в интересах своей дочери – ученицы 7-го класса.
Среди требований иска – признание противоправным и недействительным постановления Кабинета министров №437 от 22 мая 2019 года "Вопрос украинского правописания".
По мнению истицы, правительство, принимая изменения в правописания, "действовало за пределами своих полномочий и не учло реального состояния развития украинского языка, что затруднит его изучение и грамотное использование".
Напомним:
- 22 мая Кабинет министров одобрил обновленное украинское правописание в новой редакции, которое заменит редакцию 1992 года.
- Новая редакция украинского правописания официально начала действовать 3 июня. С этого момента рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни.
- В то же время, в Министерстве образования и науки Украины отметили, что в ближайшие 5 лет вопросы на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.
- Накануне Окружной админсуд Киева отменил переименование двух столичных проспектов именами Степана Бандеры и Романа Шухевича.
- Окружной админсуд Киева известен также скандальными решениями об отстранении и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, о признании противоправными действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергей Лещенко при разглашении информации о Поле Манафорте.
- 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров и отменил национализацию Приватбанка.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua