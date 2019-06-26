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Зброї, з якої вбили 5-річного хлопчика, ще не знайшли – ДБР

Середа, 26 червня 2019, 17:04

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що правоохоронці досі не знайшли зброї з якої застрелили 5-річного Кирила Тлявова.

Про це він заявив під час брифінгу 26 червня.

"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місце знаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.

За його словами, це не простий злочин і для його вірної кваліфікації потрібно провести низку складних слідчих дій.

"Серед них і проведення експертиз, я нагадаю, що у нас деяких експертів є по Україні всього два представника, а експертиз велика кількість. Такі експертизи можуть тривати від 3 до 5 місяців, у кращому випадку", - пояснив Труба.

Директор ДБР додав, що у справі наразі призначено багато експертиз, багато експертиз досі тривають, було проведено кілька повторних допитів фігурантів, в тому числі і одночасних.

Директор теруправління ДБР Роман Марчук уточнив, що у ймовірних злочинців була майже доба, щоб знищити зброю, але він запевнив, що правоохоронці знають з якої саме зброї підстрелили дитину. Також правоохоронці вилучили кулю.

Труба додав, що наразі правоохоронці намагаються встановити коло осіб, які знаходилися на місці події.

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Нагадаємо:

  • 3 червня Кирил Тлявов помер у Київському міському центрі дитячої нейрохірургії.
  • У хлопчика виявили кульове поранення, яке спричинило перелом кісток черепа та пошкодження головного мозку. 
  • За підозрою у вбивстві дитини затримали двох поліцейських: Івана Приходька та Володимира Петровця.
  • Петровця і Приходька 4 червня арештували на 2 місяці без права внесення застави. Вони не визнали своєї провини, відмовились свідчити у справі і проходити тест на алкоголь і сліди пороху.
  • За два дні після поранення дитини правоохоронцям оголосили підозру "в необережному нанесенні тяжкого тілесного ушкодження за попередньою змовою групою осіб".
  • Однак пізніше, після смерті дитини, справу перекваліфікували на умисне вбивство

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

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