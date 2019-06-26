Зброї, з якої вбили 5-річного хлопчика, ще не знайшли – ДБР

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба розповів, що правоохоронці досі не знайшли зброї з якої застрелили 5-річного Кирила Тлявова.

Про це він заявив під час брифінгу 26 червня.

"Зараз основна наша мета – це встановлення зброї, з якої було вчинено постріли. Зброя на цей час не встановлена. Місце знаходження – не встановлене, тому що серед осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину є працівники правоохоронних органів. Тут суб’єкт, який діяв умисно на знищення знаряддя вчинення злочину", - сказав Труба.

За його словами, це не простий злочин і для його вірної кваліфікації потрібно провести низку складних слідчих дій.

"Серед них і проведення експертиз, я нагадаю, що у нас деяких експертів є по Україні всього два представника, а експертиз велика кількість. Такі експертизи можуть тривати від 3 до 5 місяців, у кращому випадку", - пояснив Труба.

Директор ДБР додав, що у справі наразі призначено багато експертиз, багато експертиз досі тривають, було проведено кілька повторних допитів фігурантів, в тому числі і одночасних.

Директор теруправління ДБР Роман Марчук уточнив, що у ймовірних злочинців була майже доба, щоб знищити зброю, але він запевнив, що правоохоронці знають з якої саме зброї підстрелили дитину. Також правоохоронці вилучили кулю.

Труба додав, що наразі правоохоронці намагаються встановити коло осіб, які знаходилися на місці події.

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