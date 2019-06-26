Оружия, из которого убили 5-летнего мальчика, еще не нашли – ГБР
Директор Государственного бюро расследований Роман Труба рассказал, что правоохранители до сих пор не нашли оружия из которой застрелили 5-летнего Кирилла Тлявова.
Об этом он заявил во время брифинга 26 июня.
"Сейчас основная наша цель - это установление оружия, с которого были совершены выстрелы. Оружие в настоящее время не установлено. Место нахождения - не установлено, так как среди лиц, которые могут быть причастны к совершению этого преступления, есть работники правоохранительных органов. Здесь субъект, который действовал умышленно на уничтожение орудия совершения преступления", - сказал Труба.
По его словам, это не просто преступление и для его верной квалификации нужно провести ряд сложных следственных действий.
"Среди них и проведения экспертиз, я напомню, что у нас некоторых экспертов есть по Украине всего два представителя, а экспертиз множество. Такие экспертизы могут длиться от 3 до 5 месяцев, в лучшем случае", - пояснил Труба.
Директор ГБР добавил, что в деле пока назначено много экспертиз, много экспертиз до сих пор продолжаются, было проведено несколько повторных допросов фигурантов, в том числе и одновременных.
Директор теруправления ГБР Роман Марчук уточнил, что в предполагаемых преступников были почти сутки, чтобы уничтожить оружие, но он заверил, что правоохранители знают с какого именно оружия подстрелили ребенка. Также правоохранители изъяли пулю.
Труба добавил, что сейчас правоохранители пытаются установить круг лиц, которые находились на месте происшествия.
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Напомним:
- 3 июня Кирилл Тлявов умер в Киевском городском центре детской нейрохирургии.
- У мальчика обнаружили пулевое ранение, повлекшее перелом костей черепа и повреждения головного мозга.
- По подозрению в убийстве ребенка задержали двух полицейских: Ивана Приходько и Владимира Петровца.
- Петровца и Приходько 4 июня арестовали на 2 месяца без права внесения залога. Они не признали своей вины, отказались давать показания по делу и проходить тест на алкоголь и следы пороха.
- Через два дня после ранения ребенка правоохранителям объявили подозрение "в неосторожном нанесении тяжкого телесного повреждения по предварительному сговору группой лиц".
- Однако позже, после смерти ребенка, дело переквалифицировали на умышленное убийство.