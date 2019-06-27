Зеленський звернувся до Путіна через моряків: Верните детей родителям!

Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Російської Федерації Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.

Про це він сказав, завершуючи свій брифінг 27 червня.

"Я хочу звернутись до президента Росії. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!", - сказав президент, перейшовши на російську мову.

Перед тим Зеленський розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він з обуренням заявив, що Клімкін відповів на ноту Росії щодо полонених моряків без консультації з керівництвом держави.

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