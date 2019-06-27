Зеленський звернувся до Путіна через моряків: Верните детей родителям!
Четвер, 27 червня 2019, 16:38
Президент Володимир Зеленський звернувся до глави Російської Федерації Володимира Путіна із закликом звільнити полонених українських моряків.
Про це він сказав, завершуючи свій брифінг 27 червня.
"Я хочу звернутись до президента Росії. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!", - сказав президент, перейшовши на російську мову.
Перед тим Зеленський розкритикував дії міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Він з обуренням заявив, що Клімкін відповів на ноту Росії щодо полонених моряків без консультації з керівництвом держави.
Нагадаємо:
- 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
- "Суди" у Криму заарештували 24 українських військових, їх було перевезено до російських СІЗО "Лефортово" і "Матроська тиша".
- Полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону), їм загрожує до 6 років позбавлення волі.
- 25 травня 2019 року Трибунал ООН зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.
- У Кремлі відмовляються відпускати моряків, заявляючи, що питання про їхню долю перебуває за межами юрисдикції Міжнародного трибуналу ООН з морського права.
Українська правда